Казахстан готовится к выборам в парламент с отмены закона о первом президенте, - В.Панфилова

00:44 14.01.2023

12.01.2023



Нурсултана Назарбаева лишат иммунитета и статуса "почетного сенатора"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Никакого иммунитета прошлые заслуги, звания и награды теперь не могут гарантировать недавнему лидеру Казахстана.

В Казахстане 14 января пройдут выборы в Сенат (верхнюю палату парламента). Ожидается, что на днях будет распущен Мажилис (нижняя палата), а в стране объявлены досрочные выборы в законодательное собрание, дату которых объявит президент Касым-Жомарт Токаев. Пока же депутаты до своего роспуска лишили первого президента Нурсултана Назарбаева звания почетного сенатора, 13 января они проведут совместное заседание палат, на котором примут решение о признании утратившим силу конституционного закона "О первом президенте – елбасы".

"Есть решение Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон о первом президенте. В четверг рассматривали вопрос по лишению звания почетного сенатора. Все это – действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", – сказал журналистам спикер Сената Маулен Ашимбаев. Звание "почетный сенатор" Нурсултан Назарбаев получил в июне 2019 года от своей дочери Дариги Назарбаевой, когда она была спикером Сената.



Накануне Конституционный суд Казахстана отменил закон, гарантирующий Назарбаеву иммунитет от преследования и неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривал ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии. На содержание этой канцелярии с марта 2019 года было выделено около 9 млрд тенге (11,3 млн долл.). Напомним, с соответствующим запросом в Конституционный суд в конце минувшего года обратилась группа депутатов парламента (см. "НГ" от 27.12.22). В постановлении суда указано, что после внесения изменений в Конституцию в июне 2022 года в Основном законе отсутствуют правовые основания для сохранения закона о первом президенте. Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.



В четверг Сенат вслед за Мажилисом определил членов совместной комиссии палат парламента для признания утратившим силу данного конституционного закона. Всего семь депутатов, двое из которых представят доклад по законопроекту на совместном заседании палат парламента 13 января, сообщил ресурс vlast.kz.



Если выяснить, кто из многочисленных родственников сейчас проживает с Нурсултаном Назарбаевым, журналистам не удалось, то список фондов, которые он основал во время своего президентства, в СМИ опубликован. В частности, это "Назарбаев Фонд" и "Фонд Нурсултана Назарбаева", основанные в 2009 и 2010 годах, "Фонд Демеу" и "Елбасы Фонд" – в 2013 и 2021 годах. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, организации аккумулировали предприятия и активы на сумму как минимум 8 млрд долл. Среди них банки, отели, телеканалы, фабрики, заводы и самолет. Формально эти объекты не принадлежат Назарбаеву, но он как основатель фондов контролирует их и принимает окончательные решения о судьбе их активов. Отмена закона о первом президенте прежде всего снимет неприкосновенность с этих фондов и их имущества, что в случае доказательств незаконного присвоения государственных активов позволит возвращать их государству.



Эта новость затмила собой не менее важное для Казахстана событие – предстоящие выборы в парламент: 14 января в Сенат и, по всей видимости, весной – в Мажилис. Что касается более точной даты, то, как сказал спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов, "надо дождаться, когда ее объявит президент". После чего, по его словам, будет сформировано новое правительство.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что выборы в Сенат особого интереса никогда не представляли, прежде всего потому, что это искусственно созданная структура для подстраховки Назарбаева от импичмента. Без согласия Сената объявленный, например, импичмент президенту депутатами нижней палаты провести невозможно.



Помимо этого пункта, выборы в Сенат никогда не были прямыми, кандидаты проходят процедуру утверждения маслихатами (местными органами власти), даже если они представляются как самовыдвиженцы. К слову, таких на выборах будет 127 человек, и только трех кандидатов маслихаты выдвинули напрямую. "Именно маслихаты являются ключевыми игроками, которые определяют кандидатов. То есть весь процесс контролируется властью с самого начала, неожиданностей быть не может", – сказал "НГ" Сатпаев.



Он отметил, что нынешний состав Сената и вовсе беззубый. У него отобрали ряд функций, передав их нижней палате парламента. За Сенатом осталось лишь право утвердить или отклонить предложенные президентом кандидатуры на должности председателя Конституционного суда, председателя Национального банка, председателя Высшего судебного совета, генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности. Также с согласия Сената президент может освободить их от занимаемых должностей. "Сам по себе Сенат как политический институт особой роли не играет, хотя спикер верхней палаты парламента, по Конституции, второй человек во власти", – подчеркнул политолог. По его мнению, если президент Токаев хочет сохранить Сенат, то должен обязать сенаторов решать региональные проблемы. Они должны в полной мере нести ответственность за свой регион.



Более интересными должны стать выборы в нижнюю палату парламента. Роспуск Мажилиса должен состояться 19–20 января. Во всяком случае так утверждают парламентские источники. Это означает, что выборы в законодательный орган пройдут в марте. В них смогут принять участие кроме "старых" партий и две новые, зарегистрированные в конце 2022 года, – "Байтак" и Respublika, а также самовыдвиженцы.



Но парламент пестрым не получится, учитывая, что избирательный процесс находится под контролем исполнительной власти. В частности, тот же ЦИК – часть исполнительной ветви власти. Это означает, что выборный процесс будет проходить под точно таким же контролем, как и во время президентских выборов. Импровизации исключены. Правда, в президентской кампании не было самовыдвиженцев. Парламентские выборы будут смешанными: 70% идут по списку, 30% кандидатов избирается по мажоритарной системе.



Готовится к выборам и оппозиция. Создан блок "Алтынши кантар", представители которого готовятся принять участие как самовыдвиженцы. Это придаст оживление избирательному процессу. "Но даже если представить, что кто-то из них пройдет в парламент, то поменять расклад не получится, поскольку 70% депутатов будут избраны по партийным спискам. Учитывая, что власть контролирует партийное поле, я сомневаюсь, что в парламент пройдут представители реальной оппозиции", – говорит Сатпаев. По его мнению, наличие в парламенте оппозиции – это самая большая проблема, которую власть старается избежать хотя бы потому, что парламент должен быть в тренде той политики, которую проводит Токаев. "Поэтому можно предположить, что власть в рамках политтехнологий запустит большое количество своих одномандатников, чтобы сформировать парламент под собственные цели и задачи. То есть сделать так, чтобы больших сюрпризов не было, чужеродных элементов не появилось внутри парламента, а сам парламент был бы под контролем", – полагает Сатпаев.



12.01.23