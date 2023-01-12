Ташкент - как творение Владимира Бурмакина

00:57 14.01.2023

Самый знаменитый русский художник Узбекистана отмечает свое 85-летие. Владимир Бурмакин, родившийся в Ташкенте, и сегодня не расстается с мольбертом.



Его неповторимые картины потрясают яркостью, здоровой духовной силой. Не случайно, за ними буквально охотятся галереи и коллекционеры во всем мире. Только в Германии собрано более 200 работ художника. Со своими персональными выставками он объездил всю Среднюю Азию, Россию, Европу и Америку. Ему принадлежит более трех тысяч работ. А ведь всего этого могло и не быть!



Вот что рассказал сам Владимир Иванович:



– Я с раннего детства рисовал, но после школы поступал в горный техникум, да провалился, а в художественное училище им. Бенькова опоздал. Посмотрев на мои ранние работы, Ташпулат Арсланкулов взял меня к себе и три года я учился у него резьбе по ганчу. Живописью занимался попутно, в две смены, у двух разных педагогов – Жмакина и Гольдрея. В Театрально-художественном институте учился живописи у Рахима Ахмедова, рисунку – у Александра Кривоноса.



Ташкент-как творение Владимира Бурмакина



В 1968-ом Бурмакин сотворил свою знаменитую "Байсунскую мадонну", подлинный гимн узбекской женщине, материнству. Художник, словно предчувствуя ее гениальность, подписал свою работу на манер Леонардо да Винчи – справа налево.



"Байсунская мадонна" вызвала фурор в Москве на Всесоюзной выставке в Манеже, картину трижды вывозили в Париж!



Уже академиком Бурмакин стал пионером "Компьюфо". Так он назвал фотоискусство в симбиозе с компьютерной графикой, когда предложил слить воедино виртуальный мир с реальностью.



– Направление "Компьюфо", – говорит Владимир Иванович, – это шанс приобщить к прекрасному миру искусства как можно больше людей. Владея компьютером, любой эстетически "подкованный" человек может приобщиться к прекрасному.



Более сорока лет Владимир Иванович отдал педагогике, преподавая в учебных художественных заведениях Самарканда и Ташкента, воспитал десятки, сотни мастеров кисти и резца.



Так, в 2010 году мэтр не постеснялся выставиться вместе со свой ученицей 17-летней Фаиной Юнусовой, которая после этого поступила в знаменитую московскую Строгановку.



Свое имя Бурмакин увековечил. Ведь рельефы на фасаде дворца "Дружбы народов", станция метро "Пахтакор", фасад ресторана "Зарафшан", мозаика ташкентского ипподрома-это все он, Бурмакин. В последние годы он оформил ташкентский аэропорт и Сенат, Национальную библиотеку имени А. Навои.



Признание не обошло стороной живописца. Он лауреат Государственной премии, академик, Заслуженный деятель искусств, среди наград - орден "Фидокорона хизматлари учун". По версии Единого художественного рейтинга "rating.artunion.ru" имя Владимира Бурмакина вошло в число лучших художников мира XVIII-ХХI веков.



Говорят, что если человек талантлив, то – во всем. Владимир Иванович тонко чувствует музыку, великолепно играет на многих музыкальных инструментах не зная нот!



И сегодня Владимир Иванович полон новых идей. Главное, считает, он не унывать, любить жизнь, наслаждаться ею, чувствовать себя частью Природы.



Все, кто хочет поближе познакомиться с творчеством Бурмакина, могут зайти на его сайт http://www.vladibur.by.ru.



Поверьте, там есть что посмотреть.



