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|Рухнул газоход. Очередная авария на ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау"
07:19 14.01.2023
На территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход
14 января 2023,
Сообщается, что пострадавших нет.
На территории ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло частичное обрушение газохода, сообщается на сайте компании.
ЧП произошло 13 января.
Отмечается, что пострадавших нет, на работу ТЭЦ-2 инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы.