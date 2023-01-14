Рухнул газоход. Очередная авария на ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау"

07:19 14.01.2023

На территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход

14 января 2023,

Сообщается, что пострадавших нет.

На территории ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло частичное обрушение газохода, сообщается на сайте компании.



ЧП произошло 13 января.



Отмечается, что пострадавших нет, на работу ТЭЦ-2 инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы.