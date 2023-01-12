В Казахстане переизбирают 20 депутатов Сената. По законам "ручной" гендерной демократии

09:33 14.01.2023

В Казахстане стартовали выборы депутатов Сената. Трансляция



В Павлодарской области набрал наибольшее количество голосов секретарь областного маслихата Айткенов Ернур. За него отдали 148 голосов. За Динару Айтжанову – 21. "Против всех" – 1.



В Северо-Казахстанской области наибольшее число голосов набрала Гульмира Каримова. За нее отдали 144 голоса. За Лауру Каиржанову – 32, "Против всех" проголосовали три человека.



Гульмира Каримова является председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.



В Алматы наибольшее число голосов набрала Жанна Асанова, за нее отдали 23 голоса. За Гульнару Кокобаеву – 8, за Кристину Бекмурзаеву – 3, Жаркын Жаниязову – 2. "Против всех" – 1.



Жанна Асанова является советником председателя правления АО "Центр развития города Алматы".



А вот в столице наибольшее число голосов набрала Бибигүл Жексенбай. За нее проголосовали 18 человек. За Багдата Азбаева – 6, за Наримаш Мухамбеталину –4, "Против всех" всего один голос.



Бибигүл Жексенбай является советником председателя Сената Парламента РК.



В Восточно-Казахстанской области наибольшее число голосов набрал Шакарым Буктугутов. За него отдали – 104 голоса, за Ержана Ашимова – 8, за Александра Светаш – 7, "Против всех" проголосовали двое. Один бюллетень оказался не действительным.



Шакарым Буктугутов является заместителем акима Восточно-Казахстанской области.



В Жетысуской области наибольшее число голосов набрал Амангельды Толамисов. За него отдали – 100, за Габита Турсынбай – 29, "Против всех" проголосовали 2 человека, одну бюллетень признали не действительной.



Амангельды Толамисов является депутатом Сената.



А вот в Абайской области наибольшее количество голосов набрал Кайрат Тастекеев. За него отдали – 89 голосов. За Кималидина Апенов – 10, за Анжелу Маслову – 7. Стоит отметить, что в области 2 человека проголосовали "Против всех".



Кайрат Тастекеев работает директором строительного колледж в Семее.



По предварительным результатам голосования в Шымкенте набрал наибольшее количество голосов Нурлан Бекназаров, за него отдали – 23 голоса, за Альбину Елчиеву – 4, за Бауржана Алтеева – 3. Против всех – 0.



Нурлан Бекназаров является депутатом Сената с 2018 года.



В 11:00 во всех областях страны, а также городах Астана, Алматы и Шымкент началось совместное заседание выборщиков.



По состоянию на 10:45 достигнут кворум на заседаниях выборщиков во всех регионах страны.



В 10:00 часов (по времени столицы) во всех областях страны, а также городах Астана, Алматы и Шымкент открылись пункты для голосования.



По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.



В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата.



26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".



Анастасия Стативкина