В ДТП в Карелии погибла молодая чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова

10:25 14.01.2023

Стали известны подробности гибели чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.



По информации РИА Новости, автомобиль с 23-летней спортсменкой попал в ДТП после того, как водитель на трассе выбрал скорость без учета метеоусловий, что привело к выезду на встречную полосу движения с последующим лобовым столкновением.



Напомним, что авария произошла в Карелии на федеральной трассе "Сортавала". Автомобили Mitsubishi и Volkswagen лоб в лоб врезались на дороге. В Mitsubishi погиб водитель и спортсменка. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали.



