КазЦИК оперативно озвучил имена 20 новых КазСенаторов

11:18 14.01.2023

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента. На 20 мест претендовали 55 кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Выборы в Сенат Парламента завершились 14 января. По предварительным результатам новыми депутатами стали:



В Астане - Бибигүл Жексенбай (62.1% голосов);

В Алматы - Жанна Асанова (62.2% голосов);

В Шымкенте - Нурлан Бекназаров (76.7% голосов);

В Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов (86% голосов);

В Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова (80.4% голосов);

В Павлодарской области - Ернур Айткенов (87.1% голосов);

В Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров (72% голосов);

В Кызылординской области - Руслан Рустемов (67.4% голосов);

В Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов (83.1% голосов);

В Карагандинской области - Серик Утешов (78.2% голосов);

В Жетысуской области - Амангельды Толамисов (76.3% голосов);

В Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов (74.7% голосов);

В Атырауской области - Алибек Наутиев (68.6% голосов);

В Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев (83.2% голосов);

В Акмолинской области - Талгат Жунусов (90.9% голосов);

В Абайской области - Кайрат Тастекеев (82.4% голосов);

В Улытауской области - Советбек Медебаев (61.7% голосов);

В Актюбинской области - Амангельды Нугманов (83.1% голосов);

В Жамбылской области - Сакен Арубаев (89.3% голосов);

В Туркестанской области - Мурат Кадырбек (72.5% голосов).

Выборы в сенат

Фото: election.gov.kz



Более подробно о подсчете голосов можно узнать здесь.



По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендовали 55 кандидатов.



В списки выборщиков по республике были внесены 3168 депутатов маслихата.



26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".



Мухит Турсынали