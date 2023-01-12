КазЦИК оперативно озвучил имена 20 новых КазСенаторов

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11:18 14.01.2023
Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента. На 20 мест претендовали 55 кандидатов, сообщает Zakon.kz.
Выборы в Сенат Парламента завершились 14 января. По предварительным результатам новыми депутатами стали:
В Астане - Бибигүл Жексенбай (62.1% голосов);
В Алматы - Жанна Асанова (62.2% голосов);
В Шымкенте - Нурлан Бекназаров (76.7% голосов);
В Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов (86% голосов);
В Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова (80.4% голосов);
В Павлодарской области - Ернур Айткенов (87.1% голосов);
В Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров (72% голосов);
В Кызылординской области - Руслан Рустемов (67.4% голосов);
В Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов (83.1% голосов);
В Карагандинской области - Серик Утешов (78.2% голосов);
В Жетысуской области - Амангельды Толамисов (76.3% голосов);
В Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов (74.7% голосов);
В Атырауской области - Алибек Наутиев (68.6% голосов);
В Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев (83.2% голосов);
В Акмолинской области - Талгат Жунусов (90.9% голосов);
В Абайской области - Кайрат Тастекеев (82.4% голосов);
В Улытауской области - Советбек Медебаев (61.7% голосов);
В Актюбинской области - Амангельды Нугманов (83.1% голосов);
В Жамбылской области - Сакен Арубаев (89.3% голосов);
В Туркестанской области - Мурат Кадырбек (72.5% голосов).
Выборы в сенат
Фото: election.gov.kz
Более подробно о подсчете голосов можно узнать здесь.
По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендовали 55 кандидатов.
В списки выборщиков по республике были внесены 3168 депутатов маслихата.
26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК".
Мухит Турсынали