Министресса обороны Германии Кристи Ламбрехт уходит в отставку. По совокупности "подвигов"

12:07 14.01.2023

Глава Минобороны Германии решила уйти в отставку

Bild сообщила о решении главы Минобороны Германии Ламбрехт уйти в отставку

13 января 2023 Антон Антонов



Кристина Ламбрехт на фоне критики за состояние вооруженных сил Германии приняла решение покинуть пост министра обороны страны, сообщают источники.



По их словам, решение об отставке исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. Источники заявили, что сейчас "речь идет о дате отставки". Кроме того, обсуждаются кандидатура возможного преемника, передает ТАСС со ссылкой на Bild.



По данным газеты, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.



В министерстве обороны Германии в ответ на вопрос об отставке Ламбрехт заявили: "Это слухи, которые мы не комментируем", – передает РИА "Новости".



Напомним, немецкая оппозиция – партии "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" – потребовала отправить Ламбрехт в отставку на фоне связанных с ней череды скандалов. В частности, Ламбрехт подверглась резкой критике за состояние материально-технической базы бундесвера. Кроме того, критику вызвало ее новогоднее обращение. Также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки.