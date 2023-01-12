Из-за лютых морозов приостановлено международное автосообщение с Узбекистаном

13:46 14.01.2023

Международное автобусное сообщение приостановлено - Минтранс Узбекистана

Из-за сильных морозов в Казахстане и России движение автобусов по регулярным международным маршрутам из Узбекистана с 13 января приостановлено.



Движение автобусов по регулярным международным маршрутам из Узбекистана приостановлено с 13 января, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.



Это связано с сильными морозами в Казахстане и России, в результате которых на дорогах образуется гололедица, а автобусы выходят из строя.



Ранее сообщалось о нескольких случаях эвакуации граждан Узбекистана, ехавших на автобусах по территории Казахстана.