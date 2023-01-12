Ради строительства турцентра в центре Бухары могут снести десятки зданий. Жители против

13:50 14.01.2023

В центре Бухары планируется построить туристический центр. Заказчиком выбрана Enter Engineering, строившая такой же центр в Самарканде. Для создания комплекса на 32,6 га площади могут снести здания хокимиятов, прокуратуры, спортивную арену и других. Жители выступили с обращением к президенту.



В центре Бухары намечено построить туристический центр. Для этого планируется выделить 32,6 га земель, расположенных на пересечении улиц академика Иброхима Муминова, Хамзы и Хафиза Таниша. Об этом говорится в протоколе собрания правительства от 26 декабря, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым (копия есть у "Газеты.uz").







Как указано в документе, земля будет выделена компании Enter Engineering, которая планирует реализовать проект за счет "привлеченных средств".



Документом предусмотрено перенести в другое место 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона "Бухара арена", ЗАГСа и других.



Кроме того, предусматривается "перенос", а фактически снос частных объектов, в том числе здания InfinBANK, кафе и жилые дома.



Новый административный центр Бухарской области планируется разместить на 1000 га в махаллях "Гулчорбог" и "Отбозор". В рамках первого этапе на 100 га намечено построить административный центр, объекты обслуживания, многоэтажные жилые комплексы, центры развлечений и аллеи.



Инвентаризацией объектов на территории будущих туристического и административного центров и определением их рыночной стоимости (через независимых оценщиков) займется республиканская рабочая группа во главе с директором Агентства по управлению госактивами Акмалхоном Ортиковым.



С 5 по 15 января рабочая группа будет находиться в Бухаре для исполнения поручений, говорится в документе.



По данным Kun.uz, до 15 января рекомендовано предупредить владельцев объектов, подлежащих сносу, оценить работы по сносу и демонтажу, предложить собственникам объектов другие гособъекты или денежную компенсацию.



Заказчиком туристического центра определена Enter Engineering или ее структурные компании, административного центра - "Служба единого заказчика" при областном хокимияте.



Проектирование и разработка концепции будет финансироваться за счет собственных средств инвестора и дополнительных источников местного бюджета, говорится в документе.



Правительство разрешило заказчикам, в виде исключения, без тендера и электронных закупок выбрать проектировщиков через отбор наилучших предложений.



Проект концепции поручено согласовать с ЮНЕСКО с учетом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары.



Госкомэкологии (ныне Министерству природных ресурсов) поручено провести инвентаризацию всех ценных сортов деревьев и кустарников на территории будущего туристического центра.



Telegram-канал Bukhara News опубликовал дизайн и предварительные границы проекта.



