Кандидат в губернаторы Кентукки демократ?! Джеффри Янг призвал к импичменту Байдена "за военные преступления"

14:07 14.01.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт".



Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности "за военные преступления", в том числе на Украине. Как передает РБК, об этом Янг заявил на своей странице в соцсети.



"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России", - написал политик.



Заявления Янга звучат на фоне расследования в связи с обнаруженными в доме Байдена и связанном с ним аналитическом центре секретными документами. По данным CNN, материалы относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы.



В Белом доме заверили, что будут тесно сотрудничать с расследованием, а также выразили уверенность, что документы попали в дом и аналитический центр "непреднамеренно".