В Иране казнили британскоподданного экс-советника Минобороны Алирезу Акбара. За шпионаж

14:11 14.01.2023

в Иране казнили экс-чиновника, который также имел британское подданство

ТАСС, 14 января. Иранское правосудие привело в исполнение смертный приговор в отношении Алирезы Акбари, бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год. Об этом в субботу сообщило агентство IRNA со ссылкой на судебные власти.



По их информации, бывший чиновник, который имел двойное гражданство, иранское и британское, был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. При этом сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицал и утверждал, что они необоснованны.



Ранее персоязычная редакция вещательной корпорации Би-би-си утверждала, что экс-чиновника задержали около десяти месяцев назад, в ходе содержания под стражей к нему применялись пытки. В среду Великобритания призывала власти Ирана отказаться от казни Акбари.