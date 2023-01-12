Кто стоит за "амазонным майданом" в Бразилии

14:28 14.01.2023 Беспорядки в "стране диких обезьян" - знак, что России надо действовать активнее



Игорь Моисеев



Итак, в далекой солнечной Бразилии чуть было не произошел государственный переворот - несколько тысяч сторонников бывшего правого президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс Бразилии, Верховный суд и президентский дворец. Они легко снесли хлипкие заграждения и, распаленные собственными страстями, разбивали окна, крушили и крошили диваны, кресла столы, воровали и выносил из кабинетов настенные телевизоры и компьютеры.



И "по ходу пьесы" требовали снести действующего президента Луиса Инасио да Силва (по бразильской традиции - "Лула") и водрузить обратно на трон проигравшего выборы Жаира Болсонару.



Скорее всего попытка переворота - поспешный "амазонный майдан", сляпанный на коленке бойцами невидимого фронта из Лэнгли. Зачем им это надо? Надо, и очень. Разберем по пунктам.



Бунт на "заднем дворе"



Первое. Вся Латинская Америка в геополитическом смысле - задний двор США, во всяком случае американцы именно так ее и воспринимают. И чрезвычайно болезненно относятся к тому, когда кто-то начинает лезть "через ограду" в этот задний двор. А мы лезли постоянно. Один Карибский кризис чего стоит. Или наш нефтяной визит в Венесуэлу, наглый снос американской креатуры Гуйадо и водружение на престол Мадуро. Это все равно что в твою личную спальню беспардонно ворваться и начать диктовать свои условия. Беспредел.



Второе. Этот "задний двор" никогда не был тихим. Он был и остается для американцев постоянным социально-политическим раздражителем. Отсюда идут на север бесконечные потоки беженцев-нелегалов, наводняя США нелояльными мексиканцами, колумбийцами, чилийцами и пуэрториканцами.



Третье. Вместе с толпами латиносов в Штаты идут тонны наркотиков. Тяжелых. Да и вообще весь разнообразный криминал. И что с ним делать и как его остановить, американские стражи порядка не знают до сих пор. Сказать, что это вызывает у них острое раздражение и животную неприязнь - не сказать ничего.



Четвертое. Латиносы в массе своей - убежденные леваки. Они ненавидят бледнолицых гринго-"васпов" (W.A.S.P. - white anglo-saxon protestants - белые англо-саксонские протестанты) с их людоедскими убеждениями, и "отравлены" коммунистическими идеями равенства, братства и социальной справедливости. В этом латиноамериканцы в чем-то похожи на русских. Мы точно так же заморочены на идее всеобщей справедливости, каковой, по мнению англосаксов, нигде в мире нет, никогда не было и быть не должно. Сама эта идея вызывает у них сильнейшее раздражение. И уже только поэтому и мы, и латиносы так ненавистны всем "васпам" (не только англосаксам). А они составляют почти половину населения Бразилии. Особенно много их в южных штатах. Там просто не так жарко. А "васпы" жару не любят. Вот оттуда они и приехали 6 января на сотнях автобусов - свергать законно избранного "президента цветной бедноты" - Лулу да Силва.



"Лула", портрет явления



Действующий президент да Силва (в народе - "Лула") - типичный латинос. Точную национальность его определить уже невозможно. Ходячий "плавильный котел". Но точно не белый. Выходец из неблагополучной семьи. Седьмой ребенок. Семья влачила убогое существование. Иногда дети просто голодали. Лула в итоге так и не смог получить нормального среднего образования. Школу не окончил - надо было с раннего детства зарабатывать на пропитание. Поэтому все проблемы бразильской бедноты ему близки как никому другому. Он с ними - одной крови. И он уже был президентом.



Как и полагается "президенту бедноты", Лула все время своего правления делал акцент на решение проблем социального неравенства. Ввел кучу программ поддержки нищих и многодетных семей. Самой популярной стала программа с говорящим названием "Fome Zero" ("нулевой голод") по борьбе с голодом и бедностью в стране. Цель программы - обеспечить необходимыми продуктами представителей самых бедных слоев населения. То есть все тех же цветных.



Белые в Бразилии не голодают. Белые здесь - это крепкий, зажиточный и процветающий средний класс. Армия, спецслужбы, полиция, банковская сфера, белые и "синие воротнички" - тоже в массе своей белые. Все крупные американские компании в стране тоже оккупированы ими. Цветным остается общепит, обслуга, такси, блошиные рынки и криминал. Замкнутый круг нищеты. И никакого тебе социального лифта. Она страна - два мира. Они вроде рядом, но пропасть между ними размером с космос. Вот за ликвидацию этого социального разрыва и боролся Лула. За это его обожала цветная беднота и ненавидели белые мажоры. Они и приехали в столицу вершить переворот.



Мало того. В период своего пребывания на посту президента в 2003-2010 годах Лула да Силва внес большой вклад в развитие двусторонних связей с Россией. Он по праву считается одним из основателей БРИКС. И интерес у него к сотрудничеству с Россией прямой. Вот с этим мириться цэрэушникам было уже никак нельзя. Особенно сейчас, когда России остро нужны союзники во всех концах планеты.



Болсонару, белая кость



Жаир Болсонару - полная противоположность Лулу. Классический, эталонный, образцово-показательный "васп". Итальянец с немецкими корнями. Военная кость. С детства учился с такими же белыми мажорами в престижном кадетском корпусе. А потом - в еще более престижной Военной академии. Был десантником и артиллеристом, дослужился до капитана. Потом с головой нырнул в политику. Сменил кучу партий. Широко известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами и скандальными расистскими заявлениями. "Мы больше не можем флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом", - заявил он в видеообращении к гражданам после объявления результатов выборов в октябре 2018 года. Переводя с "болсонаровского" на русский: "С неграми и цветными церемониться больше не будем". И "цветные" бразильцы прекрасно это поняли. И сделали свои выводы. В пользу Силвы. Ратовал Жаир и за принятие закона о свободном приобретении и ношении оружия - чтобы белые могли отстреливать цветных преступников. Призывал освободить полицию от ответственности за превышение полномочий. Был сторонником снижения налогов и приватизации государственных активов - опять же в пользу белых приватизаторов. Ярый сторонник Трампа - к которому и уехал во Флориду после проигранных выборов. Где, судя по всему, и созрел январский заговор.



Кому выгоден тропический майдан?



А здесь начинается самое интересное. Нужен ли был заговор и госпереворот в Бразилии Трампу? Даром не нужен. Ему сейчас о другом думать надо - как мимо деревянных нар за тот же штурм Капитолия пролететь. Демократы же копают. А вот Белому дому переворот в Бразилии нужен позарез - дабы рикошетом ударить по БРИКС. Но бить по Силве - это бить по симпатиям цветных. И демонстрировать свое к ним отношение. А демократы сами не так давно с помощью тех же цветных - искусственно созданного восстания под флагами BLM - того же Трампа валили. Получается - когда надо, мы вас используем, когда не надо - бьем. И цветные это понимают прекрасно. А в Америке одних "афросов" - тридцать три миллиона. Латиносов же вообще никто не считал. Можно такой взрыв негодования получить… Поэтому решили-таки валить все на Трампа. Типа у него же в гостя был Жаир. А если переворот не заладится - мы же первые этих белых бунтарей и осудим (что и произошло).



Но вот со временем вышла промашка. Время поджимало. И денег на переворот было выделено не так много. В Белом доме были заняты более серьезными вещами - распилом бюджета для военной помощи Украине. Так что "бразильскому директорату" в ЦРУ досталась "чешуя с барского стола". Хватило только на три сотни автобусов и скромный гонорар десяткам тысяч белых бунтарей.



В итоге бунт скомкался. Мятежников публично осудили все, кому не лень. Цэрэушники получили по шапке - за нецелевое расходование средств. У кого-то даже погоны на печах "лопнули". "Наказание невиновных и награждение непричастных" у них тоже в чести.



Что в сухом остатке "бразильского недомайдана"? Да Силве надо резко задуматься о собственной безопасности. Обозленные цэрэушники могут захотеть взять реванш за слетевшие с плеч погоны и устроить вокруг него "бразильское танго с гиенами".



А нам в свою очередь надо обезопасить того же да Силву. И продолжать укреплять и расширять наш БРИКС. Тем более что Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на вступление в организацию - точнее, в его расширенную версию "БРИКС+". И интерес к новому союзу государств уже проявляют Саудовская Аравия, Турция, Египет, Афганистан и Индонезия.



Надо сломать гиенам их танец. И сыграть свою партию - на половину планеты. Как и было задумано. Источник - СвободнаяПресса

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