В Вашингтоне смоделировали войну за Тайвань

00:13 15.01.2023

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 14.01.2023



Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) исходит из неприменимости "украинской модели" для Тайваня



Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) провел симуляцию военного конфликта вокруг Тайваня. Цель военной игры состояла в ответе на два вопроса: станет ли вторжение Китая на Тайвань успешным и какова будет его цена?



Было исследовано 24 сценария. У CSIS получалось, что КНР во время вторжения на остров потерпит неудачу, а потери всех вероятных участников конфликта – Китая, США, Тайваня, Японии – будут огромны. В отчете говорится, что "война за Тайвань может оставить победоносную армию США в таком же покалеченном состоянии, как и китайские войска, которые она победила".



По цифрам потерь CSIS нарисовал следующую картину. Китай потеряет около 10 000 убитыми, 155 боевых самолетов, 138 крупных кораблей. Военно-морской флот Китая окажется "в руинах", "ядро его десантных сил будет разбито", "десятки тысяч солдат станут военнопленными".



В большинстве сценариев США также несут огромные потери. ВМС США потеряют два авианосца и 10-20 крупных надводных кораблей. Примерно 3200 американских военнослужащих будут убиты за три недели боевых действий, что, по оценке CSIS, составит почти половину потерь США за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане. Вывод: "…такие потери нанесут ущерб глобальным позициям США на многие годы".



Тайвань потеряет убитыми около 3500 человек, а все 26 эсминцев и фрегатов его ВМС будут потоплены.



Потери Японии оцениваются в 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей; военные базы США на японской территории подвергнутся нападению Китая и будут разрушены.



Все 24 сценария исходят из четырех допущений: 1) сухопутные войска Тайваня в состоянии предотвратить занятие китайским морским десантом плацдармов на острове; 2) США будут иметь возможность использовать свои базы в Японии для боевых действий; 3) США будут использовать противокорабельные ракеты большой дальности против ВМС НОАК; 4) США вступят собственными силами в вооруженный конфликт в самом его начале.



Эксперты Центра исходят из неприменимости "украинской модели" к Тайваню. Они считают, что даже на Украину, с которой у НАТО есть общая граница, западная военная помощь поступает медленно и недостаточно, а доставка каких-либо войск или грузов на остров Тайвань после начала боевых действий станет невозможна.



Китайские эксперты охарактеризовали исследование CSIS как непрофессиональное, предвзятое и основанное на принятии желаемого за действительное. Прежде всего, в CSIS недооценили возможности НОАК и переоценили силы США и Японии. Американский аналитический центр не мог получить доступ к информации о развертывании формирований НОАК; данные, которые он использовал при моделировании, искажены.



Согласно результатам моделирования, будут потоплены два авианосца США. Это явное преуменьшение, если учесть возможности ракетного удара НОАК, использующей противокорабельные баллистические ракеты DF-21D и DF-26 (аналог российских "Цирконов"), способные поражать движущиеся морские цели, такие как авианосцы, на гиперзвуковых скоростях.



Если США и Япония вмешаются в тайваньский кризис, то, по мнению китайских военных экспертов, США "потеряют все свои плацдармы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая военные базы в Японии, на острове Гуам и даже в Австралии".



Следует указать также на то, что КНР, в отличие от США, будет вести боевые действия непосредственно с материка и вблизи материка, тогда как США – с баз, вынесенных за тысячи километров за пределы американской территории. Это дает НОАК возможности применения как ударных вооружений по любым целям на острове, в водах вокруг него и по базам США, так и в применении средств ПВО для защиты территории Китая. То же самое справедливо для Японии, чьи вооруженные силы и военная промышленность существенно уступают китайским, и тем более для Тайваня.



Вряд ли США успеют результативно использовать против Китая свои базы на Окинаве, на Гуаме или где-то еще. Попытка американцев вмешаться в военный конфликт на стороне Тайваня в самом начале боевых действий, не говоря уже о развертывании авианосных групп, скорее всего, окажется неудачной. А ведь именно эти два допущения лежат в основе моделирования всех 24 сценариев CSIS, по которым победу одерживают США.



CSIS рекомендуют Вашингтону перевести ВМС США "на меньшие и более живучие корабли" и отдать приоритет подводным лодкам, а кроме того, "укрепить американские базы в Японии и на Гуаме против китайских ракетных атак". Так, мол, победа американских военных будет менее дорогостоящей. Однако эти изменения скорее сделают для американцев менее дорогостоящим их поражение.



Что касается "уничтожения ядра десантных сил" НОАК, то логичнее предположить, что десантной операции будут предшествовать многодневные ракетные и авиаудары по военной и энергетической инфраструктуре острова, по силам ПВО, по командным пунктам и центрам управления. Это и создаст условия для успешной высадки морского десанта на остров.



В целом данное исследование скорее является пропагандистским вбросом с целью "теоретического" обоснования мер, которые США уже предпринимают для борьбы с КНР в течение последних лет.



По мнению Фан Сяочжи – эксперта школы международных отношений при Национальном университете оборонных технологий (КНР), в результате этих мер американцы смогут развернуть войска на восток вдоль Гуама, островов Тиниан, Сайпан, Уэйк и Гавайев, "чтобы создать кластер островных баз, в котором отдельные базы могут согласовывать свои действия друг с другом на определенной глубине".



Примечательно выдвижение Японии на передовую линию военного столкновения с Китаем. США планируют создать на Окинаве к 2026 году подразделение морской пехоты быстрого реагирования, которое будет рассредоточено по близлежащим японским островам и оснащено ракетами и легким вооружением для быстрой переброски в район боевых действий против КНР.



Тем временем НОАК КНР продолжает подготовку ко всем возможным сценариям развития ситуации вокруг Тайваня. На днях командование Восточного театра военных действий НОАК организовало первое в 2023 году патрулирование в морских и воздушных районах вокруг острова.