США спешат наладить производство чипов до начала войны Китая и Тайваня

01:17 15.01.2023

США СПЕШАТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЧИПОВ ДО НАЧАЛА КОНФЛИКТА КИТАЯ И ТАЙВАНЯ

За два года на территории США начало возводиться более 40 новых фабрик по производству чипов

14 января 2023

США спешно включаются в полупроводниковую гонку, пытаясь сократить свое отставание от других стран, пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.



За последние два года на территории США начало возводиться более 40 новых фабрик по производству чипов. На их создание будет потрачено порядка $200 миллиардов. Ключевыми из них являются предприятие Intel в Огайо, одно из самых больших в мире, и завод тайваньской TSMC в Аризоне, который намерен начать производить чипы после 2024 года.



Америка была страной, где 80 лет назад зарождалась индустрия полупроводников. Однако за последние десятилетия, на фоне глобализации и переноса производств в другие страны, США растеряли свое лидерство. Цифры говорят сами за себя. В 1990 году на США приходилось 37% мирового производства чипов. Сейчас эта доля упала до 12%. Она меньше, чем у Тайваня с Южной Кореей (у обоих по 20%) и у Китая (15%).



При этом и Тайвань, и Южная Корея в будущем потенциально могут стать горячими точками, что грозит дестабилизацией всему рынку чипов. США надеются к этому моменту полностью обеспечить себя полупроводниками. Однако этот процесс займет еще долгие годы.



Военные сценарии, которые моделируются в Вашингтоне, указывают на то, что в случае конфликта США и Китая вокруг Тайваня вся островная инфраструктура может оказаться в руинах. Америка не сможет поставлять на остров вооружение после начала конфликта, как они делают на Украине. И в случае прямого вовлечения в тайваньский кризис США могут понести масштабные потери – лишившись нескольких авианосцев и сотен истребителей.



Поставки оружия Тайваню, а также санкции против Китая в сфере чипов лишь провоцируют Пекин на попытку вернуть остров под свой контроль, что, по мнению аналитиков в Вашингтоне, может произойти после 2027 года. К этому моменту США требуется избавиться от зависимости от импортных чипов. Если же этого сделать не удастся, то удар для экономики США от тайваньского конфликта может быть сопоставим с топливным кризисом 70-х.