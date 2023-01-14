Китай ждут шесть кризисов - шесть всадников Апокалипсиса, - Кунг Чан

08:52 15.01.2023

КИТАЙ ПУГАЮТ ШЕСТЬЮ ВСАДНИКАМИ АПОКАЛИПСИСА

Китаю предстоит пережить шесть кризисов, пишет в американском издании The Diplomat основатель аналитического центра ANBOUND Кунг Чан

Елена Панина

14 января 2023

Китай ждут шесть кризисов - шесть всадников Апокалипсиса, - заявляет на страницах американского The Diplomat основатель аналитического центра ANBOUND Кунг Чан:



1. Серьезная демографическая проблема в виде старения населения.



2. Продовольственный кризис, во многом связанный с неправильным использованием земли в КНР.



3. Долговой кризис, следствием которого стал коллективный отказ покупателей жилья выплачивать ипотеку в 2022 году.



4. Геополитический кризис: КНР "приходится противостоять натиску марширующего колеса геополитики".



5. Кризис цепочки поставок: "У Пекина нет ни способности, ни желания делать больше для поддержания процесса глобализации".



6. Кризис урбанизации, то есть резкое увеличение доли городского населения: из 1,4 млрд человек 880 млн живут в городах.



Весьма странный перечень.



Скажем, пункт 1 (старение населения Китая) - это не секрет и напрямую связан с проводимой долгие годы Пекином политикой ограничения рождаемости "одна семья - один ребенок". А пункты 3 и 6 касаются не только КНР, но и других стран мира.



Продовольственный кризис китайцам, при сохранении тесных связей с Россией, вообще не грозит. Что касается "колеса геополитики" и кризиса глобализации, то акцент КНР на свой внутренний рынок с 1,4 млрд покупателей - это естественная реакция на давление Запада.



Поэтому сложно отнести анализ Кунг Чана к выдающимся экспертным трудам. Скорее, он вписывается в общий американский "экспертный" тренд: вслед за Россией умалять возможности КНР, представляя первую экономику мира "колоссом на глиняных ногах".



Да и число всадников Апокалипсиса не стоит преувеличивать.