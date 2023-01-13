В Непале разбился пассажирский борт - десятки погибших

10:17 15.01.2023

Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале



По данным СМИ, всего в самолете находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает Zakon.kz.

Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение. Инцидент произошел в международном аэропорту Покхара. Ведутся спасательные работы, аэропорт закрыт.



По неподтвержденным данным, погибло около 30 человек.



видео тут

https://www.zakon.kz/6381590-passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-v-nepale.html



Мухит Турсынали



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На борту самолета непальских авиалиний Yeti Airlines, следовавшего рейсом Катманду-Покхара, находились 72 человека, в том числе 10 иностранцев. По данным агентства BNO, погибли 30 человек.



На землю при взлете рухнул турбовинтовой среднемагистральный самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он может перевозить не более 74 пассажиров. На месте ЧП работают спасатели.