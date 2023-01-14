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Партизаны? Взорван газопровод Литва-Латвия
11:00 15.01.2023

На газопроводе Литва-Латвия произошел взрыв, в Риге не исключают саботаж
Оливер Галич. 14.01.2023
Под Паневежисом произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Признаков внешнего воздействия, которое могло бы привести к аварии, не обнаружено, но министр обороны Латвии не исключил саботаж, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Взрыв произошел в пятницу, 13 января, около 17:00. На видео, опубликованном литовским общественным вещателем LRT, видно, как на месте взрыва в Паневежском округе на севере Литвы бушует большой пожар, который вскоре был локализован. Пострадавших и погибших нет, хотя пламя после взрыва поднималось примерно на 50 метров, а увидеть его можно было на расстоянии не менее 17 километров.

"Мы не видим признаков какого-либо потенциального внешнего воздействия. По предварительной оценке, мы не видим в произошедшем злого умысла, но расследование будет охватывать все возможные варианты", – заявил на пресс-конференции Нямунас Бикнюс генеральный директор компании Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы.

Взорвавшийся газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию. Но, по словам Бикнюса, взрыв повредил только один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию. Поэтому Amber Grid решила восстановить подачу газа, используя неповрежденный трубопровод – "в течение нескольких часов в сопоставимых объемах". "Мы рассчитываем, что клиенты не почувствуют ущерба от этого события", – заявил Нямунас Бикнюс.

Латвийская компания AS Conexus Baltic Grid сообщила, что инцидент не сказался на обеспечении газом Латвии, поскольку оно полностью обеспечивается за счет резервов подземного газохранилища в городке Инчукалнс. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, тем не менее, написал в Твиттер, что взрыв газопровода в Литве нужно тщательно оценивать, и "нельзя исключать саботажа", намекаю на "руку Москвы".

Связь аварии с Россией действительно можно обнаружить, хотя и весьма неудобную для "прибалтийских тигров". Упомянутый Нямунас Бикнюс рассказал, что на трубопроводе, который был построен в 1978 году, недавно проводились ремонтные работы, и теперь официальные лица попытаются установить, могло ли это быть связано со взрывом.

То есть пока газопровод был частью газотранспортной системы СССР и до тех пор, пока Литва окончательно не разорвала "газовые отношения" с Россией в 2022 году, магистраль работала без проблем – поскольку ее новые хозяева могли положиться на консультации и помощь российских партнеров. Попытка же отремонтировать газопровод с помощью хваленых европейских технологий обернулась аварией.

Источник - politnavigator.news
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