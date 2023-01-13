Население Украины ослепло от оптимизма, - В.Стоякин

12:01 15.01.2023

Население Украины ослепло от оптимизма

Большинство украинцев считают конфликт с Россией своей платой ЕС за вступление

15 января 2023, Василий Стоякин

Согласно заявлениям из Верховной рады, переговоры об "ускоренном" вступлении Украины в ЕС перенесены с осени 2023 года на весну. Параллельно социологи выяснили: украинцы до смешного единодушны во мнении, что станут гражданами Евросоюза в самое ближайшее время. Но это далеко не самая безумная вещь из тех, в которые они верят.



Среди официальных лиц в Киеве принято считать, что процесс "ускоренного вступления в ЕС" стартовал с заявления Владимира Зеленского от 28 февраля 2022 года, а после четырех месяцев активных переговоров Совет Евросоюза присвоил Украине высокое звание кандидата в члены.



Еще полгода спустя в Евросоюзе решили выяснить, что думают на этот счет простые украинцы. Центр "Новая Европа" опубликовал результаты исследования, посвященного вопросам евроинтеграции Украины и проведенного Іnfo Sapiens.



Стоит уточнить, что это не фирма-однодневка, а контора с репутацией профессиональной. Но заказчиком исследования выступает Европейский Союз посредством фонда "Возрождение" (фонд Сороса). Заказчик обычно информирует исполнителя о желаемом результате прямо в заказе. Это, разумеется, не означает, что "Іnfo Sapiens" подделывал результаты. Однако украинцы дали именно те ответы, которые и ожидал получить заказчик. Случается.



Как именно образуются такие "случаи" видно по первому же вопросу опубликованной части исследования – "почему Украина получила статус кандидата на членство в ЕС?"



Во-первых, это вопрос экспертный, обычному человеку нечего сказать по этому поводу. Во-вторых, у этого вопроса есть правильный ответ – Украина подала заявку и ее удовлетворили. Но среди полученных вариантов этого заведомо верного ответа как раз-таки нет.



Порядка 29% опрошенных считают, что Киеву пошли навстречу "из-за агрессии России против Украины и благодаря проведенным реформам". Еще 26% называют в качестве возможных причин только "агрессию", а 10,5% только "осуществленные реформы".



Наконец, 23,5% ответили - "из-за того, что Украина нужна ЕС".



Несмотря на то, что и вопрос, и варианты ответов сформулированы, как говорил бывший харьковский губернатор Михаил Добкин, "немножечко по дебильному", отметим: большинство украинцев воспринимает предоставление статуса кандидата как некую благодарность" ЕС за конфликт с Россией.



Соответственно, 62,5% полагают, что переговоры о вступлении нужно начинать немедленно, пока боевые действия не закончилась, а Запад в Украине не разочаровался.



В том, что касается сроков вступления, большинство украинцев преисполнены оптимизма: 31% считают, что Украина станет членом ЕС в течение года или двух. Еще 27% отвечают – "как только закончится война" (это, кстати, подмена, ведь вопрос о сроках, а не условиях), а 24% планируют ждать 3-4 года.



Только 3% опрошенных полагают, что Украина не вступит в ЕС никогда.



Такая степень оптимизма удивлять не должна. Как ни парадоксально, украинцы вообще очень оптимистично смотрят на свое будущее с момента начала СВО. По данным ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг", 82% уверены, что дела у страны идут в правильном направлении.



Это может показаться просто диким – неужели правильной кажется, например, жизнь без электричества. Но стоит вспомнить, что до этого украинцы восемь лет вели "войну с Россией", на которую Россия не явилась. А теперь в жизни наконец-то появились логика и хоть какая-то связь с пропагандой.



Большинство опрошенных предсказуемо хорошо относятся к выполнению Украиной условий Евросоюза и к борьбе с коррупцией. Непонятно, отдают ли они себе отчет в том, что, исходя из их же ответов, главным "условием ЕС" является военный конфликт с Россией.



Более двух третей - 69% категорически возражают против того, чтобы вернуть "оккупированные Россией территории" за отказ от вступления в НАТО (чего Россия не предлагала и не предложит).



Но вопрос об этом в принципе лишен смысла, поскольку абсолютное большинство (96% по тому же опросу "Рейтинга") верят в военную победу и, соответственно, исключают необходимость идти на какие-либо уступки.



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Также социологов и заказчиков интересовало отношение населения Украины к тем или иным зарубежным политикам. Опрос показал, что из лидеров иностранных государств украинцы больше всего доверяют президенту Польши Анджею Дуде (87%), президенту США Джо Байдену (79%) и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляейн (73%).

Первое место польского президента убедительно подтверждается восторженным приемом, который устроили ему недавно львовяне. Есть соблазн написать, что украинцы надеются опять стать холопами польских панов, но будем справедливы: Польша действительно очень активно помогает Киеву и в политическом, и в военном, и в гуманитарном отношении.



Больше всего украинцы не доверяют Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Си Цзиньпину, Виктору Орбану и Эммануэлю Макрону, который, видимо, слишком часто звонил Путину и слишком последовательно хотел прекратить конфликт через переговоры о мире. Теперь президент Франции явно хочет реабилитироваться за счет роль закоперщика поставок натовских танков в ВСУ, в случае Франции пока что т.н. "колесных".



При всех наших сомнениях относительно корректности заданных вопросов, итоги исследования выглядят довольно однозначно: украинское общество верит и военную в победу над Россией, и в скорое вступление в ЕС. Столкновение с реальностью обещает быть крайне болезненным.



Впрочем, украинцы, видимо, все-таки подозревают, что их попытаются обмануть, поэтому и требуют начать переговоры с Брюсселем немедленно, пока скорая победа ВСУ еще не ставится им под вопрос.