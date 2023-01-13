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|К.Токаев улетел с госвизитом в ОАЭ
16:45 15.01.2023
Глава государства прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Zakon.kz.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.
Мухит Турсынали