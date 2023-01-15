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Немецкая бронетехника в помощь украинской демократии
19:50 15.01.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 15.01.2023 |

Немецкая газета Die Zeit с озабоченностью сообщила, что целая партия предназначенных для передачи бундесверу новых БМП "Пума" не прошла полевых испытаний. 18 экземпляров этой машины поступили на полигон, и все они вышли из строя в ходе маневров со стрельбой. Подобный факт не потревожил бы "сумрачный немецкий гений", если бы "Пумы" предназначались, например, для Украины. Там уже показали себя во всей красе немецкие самоходки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Яндекс рассказывает, что эти хваленые орудия с особо точными тонкими настройками выходят из строя с фантастической скоростью, хотя и по "уважительным" причинам. Они не рассчитаны на ковыляние по убитым украинским дорогам и на работу в режиме 300 выстрелов в сутки. Такое даже в их инструкциях запрещено. Однако на Украине воюют не по инструкциям, а по обстановке. В итоге самоходки приходится чаще ремонтировать, чем использовать. А ближайший "сервис" для таких агрегатов расположен в Литве. На сегодня как минимум три из 14 поставленных Германией PzH 2000 уже уничтожены, 8 на капитальном ремонте после попадания под артиллерийский молот в виде огневого налета. Три оставшихся находятся в плачевном состоянии. Выходит, опередили немецкие самоходки свое время и попали в "прошлую войну", на которой тонкие настройки хороши до встречи с артиллерийским молотом противника. Однако "Пума" – это оружие не для Украины. Она предназначена для замены массовой БМП бундесвера "Мардер" и должна быть лучше качеством, потому что задумывалась на случай европейской войны понятно с кем. Только как принимать ее в строй, если, по отчету об учениях, в процессе стрельб было зарегистрировано 76 поломок? Кстати, в учетных книгах БМП еще до учений значились "нештатные состояния" механизмов, но тем не менее машины были испытаны. В результате ни одна "Пума" не прошла испытаний. Однако у испытателей, заинтересованных в приемке БМП, нашлись свои объяснения. Например, такая серьезная поломка, как пожар центрального кабеля, объясняется не дефектом конструкции, а неправильным обслуживанием машины. К тому же, по их мнению, слабая выучка личного состава и недопустимые ошибки при пользовании механизмами привели к остановке техники. В германских СМИ поднялся шум, и министр обороны Кристина Ламбрехт объявила о приостановлении закупки "Пумы" для бундесвера. Но при этом она не отказывается от данной техники. И неудивительно. На встречу с Ламрехт уже спешат представители фирмы-производителя Краус Маффей. На встрече министр и военные промышленники порешили, что лучшего БМП у Германии нет и не будет. Нужно просто выполнить "домашнее задание" по усовершенствованию техники и обучению персонала. Ведь это тоже оружие с тонкими настройками. К тому же общеизвестно, что "Пума" должна стать "флагманским проектом бундесвера". Министерство обороны выделило почти 6 миллиардов евро на 350 боевых машин этого типа. "С ценой за единицу продукции более 17 миллионов евро "Пума" является самой дорогой боевой машиной пехоты в мире", – отмечает газета "Вельт".

Большие деньги разжигают большие аппетиты. Какие качества проявит новая БМП в реальных боевых условиях даже после выполнения "домашнего задания", покажет только практика. А появление на поле боя этой БМП вполне возможно. Дело в том, что с поставкой 40 устаревших БМП "Мардер" на Украину может повториться та же история, что и с самоходками PzH 2000, в силу того, что их задумывали совсем для другой войны. В таком случае Германия сможет выполнить свои обязательства по поддержке украинского бастиона западной демократии, разве что направив на украинский ТВД новинки немецкого танкостроения.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673801400


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