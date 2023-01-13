Глава Следкома РФ призвал отправить уроженцев стран Центральной Азии в Украину "в приоритетном порядке"

22:42 15.01.2023

Александр Бастрыкин. Фото с сайта iz.ru



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за отправку в Украину ставших россиянами уроженцев стран Центральной Азии и Закавказья - для участия в "специальной военной операции" (СВО).



"Приобретая российское гражданство, эти люди получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены действующим законодательством. Одной из них является прохождение срочной службы в Вооруженных силах РФ при соответствии предъявляемым требованиям", - заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".



По его словам, иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу.



"За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны.



В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции", - сказал Бастрыкин.



Глава Следкома напомнил, что власти РФ "в условиях проведения специальной военной операции" стимулируют иностранных граждан служить по контракту в обмен на получение гражданства России в упрощенном порядке.



21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, она вызвала массовый отток мужчин из России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракты на военную службу не менее чем на год и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев. В ноябре он утвердил поправки, в соответствии с которыми иностранные граждане могут, так же как и граждане России, служить в армии по контракту.



Между тем власти стран Центральной Азии неоднократно предостерегали своих соотечественников от участия в боевых действиях за рубежом, напоминая, что это уголовно наказуемо.