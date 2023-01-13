|Скончался футболист звездного состава ташкентского "Пахтакора" Виталий Цыбин
22:48 15.01.2023
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ХАВБЕК "ПАХТАКОРА" ВИТАЛИЙ ЦЫБИН
На 76-ом году в Ростове-на-Дону ушел из жизни бывший хавбек "Пахтакора" Виталий Цыбин, извещает Пресс-группа Совета ветеранов футбола Узбекистана при AFU.
Воспитанник чеченского футбола, Виталий появился сначала 1969 году в хорезмском "Наримановце". Его заметил тренировавший "Пахтакор" Михаил Якушин, тот самый, что был капитаном московского "Динамо" в знаменитом турне по Англии и Шотландии в 1946-м. Зорким глазом он оценил новичка и приказал готовиться к матчу чемпионата Союза с одесским "Черноморцем".
"Не переживай, - заметил легендарный Михей, - за тебя, коль что, отвечаю я, а не ты!"
Дебют прошел при аудитории в 60 тысяч зрителей – для "Пахтакора" обычная норма, для Цыбина, понятно, потрясение.
Виталий за "Пахтакор" провел 67 матчей, два увлекательных сезона. Он также участвовал в кубковых и Международных матчах. Играл рядом с такими асами, как вратарь Юрий Пшеничников, реактивный край Берадор Абдураимов и обладатель самого сокрушительного в Союзе удара Геннадий Красницкий.
У Цыбина имелись приглашения из ЦСКА, минского "Динамо". Но он выбрал Ростов-ближе к Грозному. На СКА у Виталия пришлись звездные времена. Здесь вскоре он стал сначала одним из лидеров, а затем и капитаном команды. Завершал свою карьеру Виталий Цыбин в Узбекистане. Тренировал "Бустон" (Джизак) и "Янгиер", был судьей.