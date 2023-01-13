Скончался футболист звездного состава ташкентского "Пахтакора" Виталий Цыбин

22:48 15.01.2023

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ХАВБЕК "ПАХТАКОРА" ВИТАЛИЙ ЦЫБИН



На 76-ом году в Ростове-на-Дону ушел из жизни бывший хавбек "Пахтакора" Виталий Цыбин, извещает Пресс-группа Совета ветеранов футбола Узбекистана при AFU.



