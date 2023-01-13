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Сербия готова провести свою спецоперацию - в Косово
00:47 16.01.2023

Госдеп опасается, что США не потянут участия в двух конфликтах одновременно

Вера Жердева
Материал комментируют:
Бранко Жуйович
Драган Станоевич

Когда США выражают беспокойство по какому-либо поводу - жди проблем. Это одна из примет нашего времени. Ну а если начинают "оказывать давление" - то можно с большой долей вероятности прогнозировать вспышку протестов, а то и насилия. Сейчас, судя по всему, большие события назревают на Балканах. А конкретно - на территории бывшей Югославии.

Об этом свидетельствует краткий вояж сотрудника госдепа США Дерека Шолле. Чиновник сначала заскочил в Северную Македонию, там он провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем Косово, где его приняла президент Вьоса Османи, а затем добрался и до Белграда. Формально Госдеп озаботился тем, что ситуация в Косово продолжает накаляться. Попытки Приштины, действующей по указке Вашингтона и Брюсселя, навязать сербской части края символику и порядки самопровозглашенного государства Косово, по-прежнему наталкиваются на жесткое сопротивление сербов. Так было и когда аннулировались сербские документы на территории КиМ. И когда парламент Косово запретил косовским сербам принимать участие в сербском конституционном референдуме, и когда сербские географические названия заменялись албанскими.

Сербы неоднократно выходили на протесты, строили баррикады. А Сербия стягивала войска к границе с Косово, обещая защитить сербское население края. Но если раньше Большой Брат мог всегда прийти на помощь косоварам, подергав за нужные ниточки в Белграде, создав силами подконтрольных СМИ желаемое общественное мнение, оказав финансовую или другую необходимую помощь косовским властям, то теперь он физически не может разорваться между Приштиной и Киевом.

"Мы были обеспокоены, что насилие даст метастазы… Последнее, чего кто-либо хочет сейчас - это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны… Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе", - заявил Дерек Шолле в интервью Financial Times.

Напрашивается вопрос: господин Шолле намекает на какие-то конкретные события, или это он так, пустоту вопрошает? Понятно, что Украина, как мощный пылесос, высасывает из Запада ресурсы - и финансовые, и моральные. И ни Брюссель, ни Вашингтон сейчас не могут позволит себе поддерживать своих сателлитов на территории бывшей Югославии так же масштабно, как, скажем, еще год назад. Они бы предпочли, чтобы все проблемы там сами собой рассосались. Но так же, как Запад не способен отступить в вопросе статуса Косова, так и сербы никогда не согласятся с отчуждением этого края. Вплоть до вооруженного сопротивления, уверен сербский эксперт Драган Станоевич.

- Мы прекрасно понимаем, что за косовскими террористическими властями стоят западные силы, и в первую очередь МИ-6 и ЦРУ. И что Приштина ничего не делают масштабного без их разрешения. Но есть вероятность, что из-за того, что Запад активно поддерживает их во всем, они поверили в свою безнаказанность, и уже начинают ущемлять права сербов без согласования своих действий с западными кураторами.

Совершенно ясно, что мы уже в шаге начала спецоперации Сербии против этих террористов, ведь под угрозой находится сербский народ, проживающий в Косово и Метохии. Мы знаем, что у косовских властей есть списки сербских общественных лидеров, которых нужно нейтрализовать, потому что народ самоорганизовался и защищается от готовящееся этнической чистки. Похоже, западные кураторы поняли, чем это грозит, и задействовали свое влияние, чтобы все-таки не допустить военных действий.

"СП": - С чего вдруг такая перемена?

- На фоне происходящего на Украине США сложно контролировать и вести действия еще на одной стороне. Они понимают, что Сербия уже имеет серьезные боевые возможности, и наша армия и спецподразделения готовы уничтожить косовских террористов, и что им придется опять воевать против нас. А на данный момент это им не на руку. Визит Шолле, видимо, поэтому и потребовался.

Ведь хозяевам из Белого дома нужно поставить условия и Приштине, и Белграду. Но у нас ситуация такая: или мы защищаем свой народ от уничтожения, или слушаем "кураторов", пока сербы в КиМ подвергаются репрессиям. Думаю, что мы имеем и право и обязательство защищать свой народ, несмотря ни на что. И если такой момент придет, думаю, решение будет принято.

Сербский политолог Бранко Жуйович полагает, что беспокойство Госдепа по поводу возможного усиления протестов косовских сербов - это только видимая часть политического айсберга.

- Сербы говорят: кто рождается с горбом, того время не выпрямит. Несправедливость не может породить право и справедливость, или хотя бы стабильность, которую так охотно и настойчиво упоминают американцы и представители Евросоюза в связи с Косово и Метохией. Тем более что "стабильность" - это всего лишь эвфемизм для албанской независимости в южной сербской провинции и окончательной реализации геополитических интересов США.

Дерек Шолле, по сути, уверяет нас, что мы, сербы, должны, наконец, легализовать американскую перекройку собственной страны, причем исключительно в ущерб себе. А так как это невозможно, то он, упоминая то, что могло произойти, по сути призывает к военному конфликту, который послужил бы дымовой завесой и оправданием намерения коллективного Запада легализовать вышеупомянутую перекройку сербской территории, даже не прикрываясь ООН. В то же время понятно, что они обвинили бы в этой эскалации Россию вместе с Белградом.

"СП": - А чего так опасается Дерек Штолле?

- Ни на следующей неделе, ни в обозримом будущем ничего из того, чего американцы не хотят, не произойдет. Сербы организовали акции протеста из-за проблем с дорожными знаками и нападениями на их детей. Разве протесты, в том числе и право на протест, не являются одним из основных демократических завоеваний? Почему же протесты являются проблемой для американского чиновника?

Это ведь не сербы, хоть у нас тоже недостатков хватает, довели Европу до самого большого кризиса со времен Второй мировой войны, а непостижимое, если хотите - апокалиптическое, американское, геополитическое видение разрушения России и нейтрализации Европы как мировой державы. Я намеренно провожу здесь различие между Европой и Европейским союзом, которое сейчас более чем очевидно, - считает сербский политолог.

Понятно, что Госдеп опасается вовсе не протестов. Может, американцы и не нервничали бы из-за Косова, если бы там не было их военной базы, крупнейшей в Европе, между прочим. Но она есть. И если вдруг беспорядки в Косово примут такой размах, что Белград плюнет на давление со стороны Запада и введет свои силы на территорию КиМ, американцы окажутся в очень щекотливом положении. Либо янки придется героически зажмуриться и делать вид, что вокруг ничего не происходит, либо вмешаться в конфликт силами армии США. А это серьезно встряхнет и Конгресс, и Сенат. Да и незапланированные расходы на военные нужды - не самое лучшее начало года. А впереди - президентские выборы маячат.

Поэтому спокойные Балканы нужны США как никогда. Вот только с миротворчеством у дяди Сэма как-то не очень. Он больше по развязыванию конфликтов специализируется.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673819220


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