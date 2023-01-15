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Киргизских мигрантов гонят из России в США, - В.Панфилова
00:51 16.01.2023

Бишкек прокладывает рабочей силе путь в Америку

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.01.2023

Киргизские трудовые мигранты уходят из ЖКХ в сферу доставки.
Бишкек ищет возможности перенаправить поток киргизских трудовых мигрантов из России в США. Этот вопрос обсуждался на заседании парламента. Депутат Мейкинбек Абдалиев предложил министру соцобеспечения и миграции республики Кудайбергену Базарбаеву проработать этот вопрос с Вашингтоном. Власти обеспокоены резким снижением денежных переводов в республику из РФ и считают, что в США киргизские трудовые мигранты могут заработать больше, нежели в России. Эксперты убеждены, что замены российскому направлению нет и в ближайшее время не будет.

"Мигранты в России в среднем получают в месяц 500 долл. В США наши соотечественники, работая таксистами и водителями большегрузных машин, зарабатывают от 10 до 30 тыс. долл. Даже самый ленивый мигрант в Америке зарабатывает 10 тыс. долл.

Один человек может прокормить целое село. Мы, конечно, уважаем Россию, но работа в США более выгодна нашим мигрантам", – сказал Абдалиев в ходе заседания парламента, состоявшегося накануне.

Он предложил министру Базарбаеву обратиться с этим вопросом в посольство США в Киргизии и напрямую в Белый дом. "Если они разрешат двум-трем компаниям заняться трудоустройством кыргызских граждан в США, то мы сможем обучить их, поможем получить им лицензии, чтобы они могли официально работать. По моим данным, США требуется 100 тыс. водителей траков", – сказал депутат.

Перенаправить поток мигрантов в другие страны власти Киргизии пытаются давно. Есть договоренности с Южной Кореей. Эта страна ежегодно выдает около 500 разрешений на сезонные работы. В 2023-м квота увеличилась до 2000. В прошлом году впервые трудовые мигранты отправились на заработки в Великобританию, около 100 человек трудились в сельхозсфере. Ведутся переговоры и с рядом арабских стран. Работают киргизские граждане и в США, но это те, кто уехал в Америку самостоятельно. По словам Базарбаева, "соотечественники, которые работают в США, готовы помочь в трудоустройстве киргизских граждан".

Главный редактор портала KGinfo.ru, эксперт по вопросам трудовой миграции Асилбек Эгембердиев назвал инициативу киргизского депутата популистской. По его мнению, Россию, где, по официальным данным, работают более 700 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии, даже в отдаленной перспективе не сможет заменить ни одна страна. Как бы этого ни хотелось чиновникам. Для сравнения: за январь–ноябрь 2022 года они перевели в республику почти 2,6 млрд долл. Из США за этот же период было перечислено всего 50,9 млн долл.

"Вопрос трудоустройства киргизских граждан приобрел актуальность в пандемийный период, когда более 300 тысяч человек, потеряв работу в России, вернулись на родину. Безработные молодые люди стали потенциальной угрозой для власти, поэтому президент Садыр Жапаров поручил МИДу проработать вопрос трудоустройства соотечественников в разных странах, в том числе и в США", – сказал "НГ" Эгембердиев.

Однако, по словам эксперта, либо киргизские власти не учли предъявляемые американской стороной высокие требования к трудовой миграции, либо это депутатская авантюра, призванная отвлечь внимание от социально-экономических проблем в республике.

"США если и нужны трудовые мигранты, то лишь высококвалифицированные специалисты со знанием английского языка и в ограниченном количестве. Поэтому даже сложно предположить, что между странами когда-нибудь будет подписано соответствующее соглашение, гарантирующее легальное пребывание киргизских граждан на территории США. В приоритете у граждан Киргизии была и остается Россия. Тем более что после пандемии, когда российская экономика начала восстанавливаться, поток трудовых мигрантов вновь увеличился. Этому помогла в том числе миграционная амнистия, в результате которой в Россию смогли вернуться люди, получившие ранее запрет на въезд в страну из-за административных правонарушений. Таких насчитывалось до 100 тыс. человек, примерно 47 тыс. из них разрешили вернуться", – отметил эксперт.

Эгембердиев отметил, что меняются и правила регистрации. МВД РФ заменит процесс легализации мигрантов и сделает его более удобным, передав учет в Паспортно-визовый центр. "Это сделает весь процесс регистрации более прозрачным и станет дополнительным стимулом для желающих приехать на заработки в Россию", – считает эксперт. Тем более что РФ сегодня нуждается в дополнительном притоке трудовых мигрантов.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский назвал желание депутатов киргизского парламента переориентировать потоки трудовых мигрантов с России на США экономически неоправданным и невыгодным. "Когда мы говорим о трудовых мигрантах, то подразумеваем людей рабочих профессий. США в таких рабочих не нуждаются, им хватает рабочей силы из стран Латинской Америки. Везти из Киргизии трудовых мигрантов с экономической точки зрения абсолютно нецелесообразно. Если действительно идут переговоры между Бишкеком и Вашингтоном, то это делается с одной целью – власти пытаются освоить новый-старый бизнес под названием "работорговля", – допустил в беседе с "НГ" Кобринский.

По его мнению, преследуются и политические цели. "Киргизия взяла курс на Запад и ищет любые возможности сближения с США, отправляя своих граждан в Америку, где они не столько будут зарабатывать деньги, сколько пройдут подготовку в различных фондах и обществах и привезут на родину так называемые западные ценности. Это одна из технологий отрыва Киргизии от России. "Бишкек все еще зависит от Москвы, но, как показывают события вокруг Кемпир-Абадского водохранилища, киргизские власти способны на предательство национальных интересов. А дальше дело техники, как этот отрыв от России осуществить", – полагает эксперт.

Источник - НГ
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