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Туркменистан двинулся к феодализму. Бердымухамедов-старший возжелал абсолютной власти, - НГ
00:54 16.01.2023

15.01.2023

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Сердар Бердымухамедов организует масштабные изменения, которые будут выгодны лидеру нации.
В Туркменистане 26 марта состоятся выборы в парламент, а также в местные органы власти всех областей и районов страны. Они были объявлены после того, как председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов предложил воссоздать Халк Маслахаты (Народный совет) с более расширенными полномочиями, чем прежде. Бердымухамедов-старший не только меняет государственное устройство Туркменистана, но и становится пожизненным "лидером нации".
Впервые Халк Маслахаты (ХМ) был учрежден в 1992 году в период правления первого президента Сапармурата Ниязова. Он использовал эту структуру в качестве инструмента абсолютной власти. Именно ХМ объявил Туркменбаши (титул Ниязова) пожизненным президентом. После его внезапной смерти в декабре 2006 года к власти пришел Гурбангулы Бердымухамедов, которого восприняли в стране и за рубежом как реформатора. В сентябре 2008 года он упразднил ХМ, как стало известно позднее, не по собственному желанию, а под давлением Германии. ХМ Бердымухамедов заменил Советом старейшин со статусом совещательного органа. Но уже в октябре 2017 года он предложил воссоздать ХМ. Для этого потребовалось изменить Конституцию и перейти на двухпалатную парламентскую систему, сделав ХМ его верхней палатой. Сам экс-президент после передачи кресла своему сыну Сердару Бердымухамедову был избран членом верхней палаты парламента, а потом и возглавил ее.

Сегодня Бердымухамедов-старший пошел дальше и предложил наделить ХМ практически неограниченными полномочиями. В ведение ХМ отдаются внесение изменений в Конституцию; вопросы внутренней и внешней политики, а также программы политического, экономического, социального и культурного развития; проблемы безопасности. То есть у главы ХМ – Гурбангулы Бердымухамедова – концентрируется абсолютная власть.

Сам Бердымухамедов объяснил идею создания ХМ современными требованиями. "Развивающееся и меняющееся время требует последовательно совершенствовать структуру органов законодательной власти. Нам тоже необходимо исходить из этих изменений. Поэтому, учитывая опыт по строительству государства в многовековой истории нашего народа, исходя из многовековых традиций наших предков решать наиболее важные политические, экономические и военные вопросы с общественными делегатами на всенародных советах, предлагаю создать высший представительный орган народовластия, то есть Халк Маслахаты Туркменистана", – заявил Бердымухамедов.

Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков сказал "НГ", что на самом деле идет поиск места в государственном устройстве для Гурбангулы Бердымухамедова. "Имеющийся статус и пост председателя верхней палаты парламента, как выяснилось, его категорически не устраивает. Речь в данном случае не о некой оптимизации государственного устройства, а об исключительных амбициях одного человека – Гурбангулы Бердымухамедова. Ему нужна абсолютная власть, ее ощущение, право, пусть и с сомнительной легитимностью, но некий пост, который позволит ему продолжать руководить страной", – считает эксперт.

По мнению Айтакова, несостоятелен оказался его сын – Сердар, которому отец передал президентский пост. Не случайно Бердымухамедов-старший лично принимает участие в различных саммитах и международных встречах на высшем уровне. "Но в данном контексте это не так уж и важно, поскольку все финансовые и силовые балансы сохранены за кланом Бердымухамедовых, но эго экс-президента оказалось выше, и после некоторого перерыва он решил вернуть себе абсолютную власть в лице председателя Халк Маслахаты, которая позволит ему руководить всем государственным аппаратом", – отметил эксперт.

"Права туркменский политолог Кумуш Байриева, когда говорит о том, что попытки представить новые изменения в Конституции, которые будут необходимы и уже анонсированы, некими "требованиями времени" – очень опасны. Такое пренебрежение к праву, Конституции в принципе, закладывает бомбу под основы государственности. В современном обществе невообразимо менять конституционные нормы в зависимости от поиска удобной или комфортной должности для бывшего президента", – полагает Айтаков. По его мнению, это очередная смена государственного строя: форма правления в Туркменистане – "президентская республика", которая бесполезно кочевала из одной редакции Конституции в другую, – снова оказывается попранной.

Впрочем, внутренние условия для перехода на новый, или точнее архаичный, этап у Бердымухамедова есть. Народом через созданные институты власти он, судя по всему, манипулирует как хочет. Его правление мало отличается от правления предшественника Туркменбаши.

Для того чтобы Бердымухамедова поддержал народ, даже не нужно придумывать дополнительные льготы в виде повышения заработной платы или оплачиваемого двухнедельного отпуска, как это делал Ниязов. Напротив, Аркадаг (Покровитель – титул Бердымухамедова) отменил существующие ранее льготы в виде бесплатных газа, света и соли. Туркменский народ сегодня находится в вакууме. Введены ограничения на пользование интернетом, демонтируются спутниковые антенны под предлогом облагораживания внешнего вида городов. Международная общественность, занятая поиском альтернативных источников поставок газа, давно не обращает внимания на внутренние процессы в странах, обладающих углеводородами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673819640


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