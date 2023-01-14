Задержан аким Базар-Коргонского района Джанысак Сатыбалдиев: крал, вымогал

07:48 16.01.2023

Задержан аким Базар-Коргонского района Джанысак Сатыбалдиев



14 января 2023



Задержаны директор регионального отделения ЗАО "Альфа Телеком" по Джалал-Абадской области – депутат Джалал-Абадского городского Кенеша Э.Б.А. и аким Базар-Коргонского района Д. С. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



"Установлено, что граждане Э.Б.А. и С.Дж.М. обещали гражданину "Т.И.А." оказать содействие в восстановлении на должность мэра города Базар-Коргон и войдя к нему в доверие из корыстных побуждений завладели его денежными средствами в размере 20 тысяч долларов США под предлогом их дальнейшей передачи президенту КР Садыру Жапарову.



При этом, Э.Б.А. и С.Дж.М. не исполнив ранее данные обещания и не возвращая денежные средства, начали угрожать Т.И.А.



В настоящее время задержанные водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.



ГКНБ КР просит обращаться граждан в дежурную службу при наличии информации по фактам мошенничества и по другим нарушениям закона по номерам 0312660475; 0312626504", - говорится в сообщении ведомства.



Напомним, на бывшего мэра Базар-Коргона Ильяса Толонова возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления земельных участков под строительство индивидуального жилья в 2021-2022 годах