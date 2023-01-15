Глобальный Юг хочет стать Севером. Индия зовет развивающиеся страны в поход за мировое лидерство, - С.Строкань

08:29 16.01.2023 ...

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл год председательства Дели в G20, проведя онлайн-саммит "Голос глобального Юга" с участием более 120 государств афро-азиатского и латиноамериканского мира. Он обозначил решимость реализовать новую международную повестку, которую определят не промышленно развитые страны, а претендующие на лидерство развивающиеся государства. Разворот к глобальному росту и развитию означает, что намеченный на сентябрь саммит G20 в Дели будет кардинально отличаться от предыдущего саммита на Бали. Новый председатель G20 ждет активного участия России и не приглашает президента Украины Владимира Зеленского.



Прошедший в Дели 11–13 января онлайн-саммит "Голос глобального Юга" стал первым за многие годы подобным форумом независимых государств, возникших во второй половине ХХ века после распада мировой колониальной системы.



Страны афро-азиатского и латиноамериканского мира, которые сегодня называют глобальным Югом, громко заявили о себе на заре своей независимости, провозгласив своими целями борьбу с неоколониализмом и неоимпериализмом. Однако после этого, разделившись на группы, конкурирующие или враждующие друг с другом, или попав в орбиту влияния бывших колонизаторов, они перестали быть единой силой, имеющей общие цели. Вернуть развивающемуся миру стратегию роста и развития и намерен амбициозный индийский лидер Нарендра Моди, которому в этом году до конца ноября выпала миссия быть председателем "Группы двадцати" ведущих мировых экономик.



Посылом к поиску новой общности стала сама тема саммита глобального Юга, сформулированная как "Единый голос, единая цель".



В форуме приняли участие представители более 120 государств, две сессии прошли на уровне глав государств и правительств, остальные восемь - на министерском уровне.



"В XX веке развитые страны были движущей силой мировой экономики. Сегодня развитие большинства этих стран замедляется. Очевидно, что в XXI веке глобальный рост будет происходить за счет стран Юга. Если мы будем работать вместе, мы сможем сформировать глобальную повестку дня",- заявил в своем обращении к участникам саммита премьер-министр Моди.



"Мы поддерживали друг друга в борьбе против иностранного господства, и мы можем сделать это снова в этом столетии, чтобы создать новый мировой порядок, который обеспечит благополучие наших граждан. Ваш голос - это голос Индии, а ваши приоритеты - это приоритеты Индии",- напомнил он об антиколониальной борьбе, которую в новых условиях готова возглавить Индия - страна-председатель G20.



Воздерживаясь от прямой критики Запада, Нарендра Моди при этом напомнил, что большинство нынешних проблем не были созданы глобальным Югом.



Что же касается продолжающегося в мире спора о глобализации, то индийский премьер не относится ни к ее активным сторонникам, ни к ярым антиглобалистам.



"Развивающиеся страны желают глобализации, которая не приведет к климатическому кризису или долговому кризису. Мы хотим глобализации, которая приносит процветание и благополучие человечеству в целом. Мы хотим глобализации, ориентированной на человека",- подытожил Нарендра Моди.



Посетившая в конце прошлого года с визитом Дели первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат подтвердила остроту этих проблем. "У нас есть большое количество стран с низким уровнем дохода, которые находятся в бедственном положении. Хотя у нас есть общая структура G20 для помощи в урегулировании долга, нам необходимо повысить надежность механизма и добиться гораздо более своевременного решения",- заявила Гита Гопинат в ходе обсуждения председательства Индии в G20.



Примечательно, что в ходе саммита глобального Юга Нарендра Моди ни разу не упомянул российскую операцию на Украине, вокруг которой по инициативе Запада формировалась мировая повестка на протяжении всего прошедшего года.



Первую попытку развернуть мировое сообщество к проблемам глобального Юга Нарендра Моди предпринял еще в ноябре прошлого года, на саммите G20 на Бали, перенимая председательство в "двадцатке" у президента Индонезии Джоко Видодо. В ходе финальной сессии саммита G20 "Цифровая трансформация" индийский премьер воспользовался возможностью поговорить об актуальной глобальной теме, никак не связанной с Украиной и санкциями против России.



"Цифровая трансформация - самое замечательное изменение нашей эпохи. Использование цифровых технологий может повысить эффективность многолетней глобальной борьбы с бедностью. Мы, лидеры G20, несем ответственность за то, чтобы преимущества цифровой трансформации не ограничивались небольшой частью человечества",- заявил Нарендра Моди.



Лидерские амбиции индийского премьер-министра не остались незамеченными в соседних странах. Пакистанская газета The Express Tribune опубликовала комментарий политического и военного обозревателя Шахзада Чаудхри, в котором говорится: "Моди могут презирать в Пакистане, но нельзя не признать, что он сделал для утверждения глобального бренда Индии нечто такое, чего до него не смог сделать никто другой. Индия делает то, что считает нужным, и в той мере, в какой ей это необходимо".



Нарендра Моди: наша эра не должна быть эпохой войн

Нарендра Моди: наша эра не должна быть эпохой войн

"Россия находится под американскими санкциями, и никто не может позволить себе свободно торговать с Россией, кроме Индии, которая покупает российскую нефть на льготных условиях, а затем реэкспортирует ее. При этом две противоборствующие военные сверхдержавы мира претендуют на то, чтобы Индия была их союзником. Если это не дипломатический переворот, то что же это? Индия важна для всего мира не только своими размерами, но и своим присутствием",- признает Шахзад Чаудхри, также напоминая, что индийская экономика по величине занимает пятое место в мире, опережая Великобританию, а к 2037 году, по прогнозам экспертов, должна стать третьей экономикой мира.



Анонсированный разворот к проблематике глобального роста и развития означает, что намеченный на 9–10 сентября саммит G20 в Дели должен будет кардинально отличаться от предыдущего саммита "двадцатки" на Бали, учитывая декларируемую организаторами установку на деполитизацию и нежелание превращать второй подряд саммит G20 во встречу под неформальным девизом: "За Украину, против России".



"В G20 Россия играет ключевую и важную роль",- заявил в минувшую субботу шерпа Индии в "двадцатке" Амитабх Кант, добавив, что Индию и Россию объединяют "очень тесные связи". Ранее о намерении своей страны тесно работать с Россией в рамках своего председательства в G20 заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.



Поступающие из Дели сигналы не остались незамеченными в Москве. Не принимавший участия в саммите G20 на Бали российский президент Владимир Путин уже дал свою оценку новой роли Индии в новогоднем поздравлении президенту страны Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди. "Убежден, что начавшееся председательство Индии в ШОС и "Группе двадцати" откроет новые возможности для наращивания многопланового российско-индийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в Азии и во всем мире",- говорится в послании российского президента, размещенном на сайте Кремля.



Решающим шагом, призванным не допустить повторения "индонезийской драмы" G20, когда даже согласование итогового заявления саммита до последнего момента оставалось под вопросом, судя по всему, должно стать отсутствие на саммите в Дели президента Украины Владимира Зеленского.



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Накануне Нового года Нарендра Моди провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который передал господину Моди наилучшие пожелания в связи с начавшимся председательством Индии в G20. В свою очередь, индийский премьер объяснил господину Зеленскому приоритеты председательства Индии в G20 и высказал опасения развивающихся стран по таким вопросам, как продовольственная и энергетическая безопасность.



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"Лидеры также обменялись мнениями о продолжающемся конфликте на Украине. Премьер-министр Моди решительно повторил свой призыв к немедленному прекращению боевых действий и сказал, что обе стороны должны вернуться к диалогу и дипломатии",- сообщили в канцелярии индийского премьера.



Однако после Нового года официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщил об отсутствии у индийского руководства планов участия Украины в делийском саммите G20. "Какие страны приглашены на саммит, мы объявляли. Я не думаю, что среди них есть Украина",- заявил Ариндам Багчи.



Сергей Строкань

15.01.23 Источник - kommersant.ru

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