Бердымухамедов объявил выговоры двум вице-премьерам, а также главам "Туркменгаза" и "Туркменхимии"

08:32 16.01.2023

Кабмин: С.Бердымухамедов объявил выговоры двум вице-премьерам, а также главам "Туркменгаза" и "Туркменхимии"

Редакция

14 января 2023



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13 января президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором объявил четыре выговора с последним предупреждением, сообщает госинформагентство ТДХ.



Курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Шахым Абдрахманов доложил о строительстве подземных хранилищ для обеспечения запасов товарного газа. Это будет первый для Туркменистана подобный проект.



Затем чиновник сообщил "благую весть" о том, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов производится импортозамещающая продукция – авиабензин марки В-92.



Несмотря на положительные новости, глава государства объявил Абдрахманову и председателю Госконцерна "Туркменгаз" Батыру Аманову "строгие выговоры с последним предупреждением". Если они не исправят в кратчайшие сроки допущенные недостатки, то будут уволены, пообещал президент. О каких недостатках идет речь, как обычно, не уточняется.



Последний раз Шахым Абдрахманов и Батыр Аманов получили выговоры "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки" месяц назад на заседании кабмина 16 декабря, по итогам своей работы за 11 месяцев



Затем курирующий строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьер Чарымырат Пурчеков отчитался о работе по увеличению мощностей и внедрению новых технологий в курируемых секторах.



Пурчекову и председателю Госконцерна "Туркменхимии" Ныязлы Ныязлыеву Сердар Бердымухамедов также объявил строгие выговоры "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки с последним предупреждением", и также пообещал их уволить, если они не будут исправлены.



Последний раз выговор "за допущенные в работе недостатки" Чарымырат Пурчеков получал в июле прошлого года. Ныязлы Ныязлыев получил строгий выговор в феврале и выговор в ноябре 2021 года при президентстве Гурбангулы Бердымухамедова.



Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев доложил о строительстве новых цифровых телефонных станций, которые позволят через единую систему управления предоставлять услуги телефонной связи, высокоскоростного интернета и систем IP-телевидения.



Президент подписал Постановление, разрешив Агентству заключить с китайской компанией Huawei Technologies Co., Ltd. контракт на закупку оборудования, программного обеспечения и лицензий, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию и оказание технической поддержки для расширения телефонной сети в велаятах и Ашхабаде.



Затем чиновник доложил о работе морского порта Туркменбаши, в частности, "о технической оснащенности портового хозяйства, приобретении необходимых современных средств". Глава государства приказал ускорить темпы этих работ.



О подготовке к участию Туркменистана во Всемирной выставке "ЭКСПО-2025", которая пройдет в Японии, отчитался вице-премьер по вопросам торговли Батыр Атдаев.



Вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова доложила о подготовке к проведению международной конференции "Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане", которая запланирована на 20 марта. Иностранным гостям покажут Национальную туристическую зону "Аваза", культурные и природные памятники, а также музейные ценности.