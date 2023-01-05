В Таджикистане сменились: 1-й вице-премьер, минсельхоз и минтруда

09:01 16.01.2023

Указы Президента Республики Таджикистан

Январь 5, 2023



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Саида Давлатали от должности первого заместителя

Премьер-министра Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Освободить Саида Давлатали от должности первого заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№487



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Каримзода С.Г. от должности министра

сельского хозяйства Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Освободить Каримзода Саъди Гафора от должности министра сельского хозяйства Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№488



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Амонзода Ш.Ш. от должности министра

труда, миграции и занятости населения

Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Освободить Амонзода Ширин Шоди от должности министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№489



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Хакимзода К. от должности

председателя Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Хакимзода Курбона от должности председателя Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№490



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Хасанзода Г.К. от должности

директора Агентства по статистике при Президенте

Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Хасанзода Гулнору Кенджа от должности директора Агентства по статистике при Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№491



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Давлатзода З. от должности

председателя Бободжон Гафуровского района

Согдийской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Давлатзода Зафарбека от должности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№492



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Хакимзода К. министром

сельского хозяйства Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Назначить Хакимзода Курбона министром сельского хозяйства Республики Таджикистан.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№493



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Хасанзода Г.К. министром

труда, миграции и занятности населения

Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Назначить Хасанзода Гулнору Кенджа министром труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.

2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№494



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Саида Давлатали исполняющим

обязанности председателем Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Саида Давлатали исполняющим обязанности председателя Хатлонской области.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№495



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Нурмахмадзода Дж.

директором Агентства по статистике при

Президенте Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Нурмахмадзода Джамшеда директором Агентства по статистике при Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 января 2023 года

№496