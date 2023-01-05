В Таджикистане сменились: 1-й вице-премьер, минсельхоз и минтруда

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09:01 16.01.2023
Указы Президента Республики Таджикистан
Январь 5, 2023
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Саида Давлатали от должности первого заместителя
Премьер-министра Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Саида Давлатали от должности первого заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№487
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Каримзода С.Г. от должности министра
сельского хозяйства Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Каримзода Саъди Гафора от должности министра сельского хозяйства Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№488
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Амонзода Ш.Ш. от должности министра
труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Амонзода Ширин Шоди от должности министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№489
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Хакимзода К. от должности
председателя Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Хакимзода Курбона от должности председателя Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№490
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Хасанзода Г.К. от должности
директора Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Хасанзода Гулнору Кенджа от должности директора Агентства по статистике при Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№491
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Давлатзода З. от должности
председателя Бободжон Гафуровского района
Согдийской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Давлатзода Зафарбека от должности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№492
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Хакимзода К. министром
сельского хозяйства Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Назначить Хакимзода Курбона министром сельского хозяйства Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№493
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Хасанзода Г.К. министром
труда, миграции и занятности населения
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Назначить Хасанзода Гулнору Кенджа министром труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№494
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Саида Давлатали исполняющим
обязанности председателем Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Саида Давлатали исполняющим обязанности председателя Хатлонской области.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№495
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Нурмахмадзода Дж.
директором Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Нурмахмадзода Джамшеда директором Агентства по статистике при Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
5 января 2023 года
№496