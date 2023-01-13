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|Заморозившего ташкентцев мэра Артыкходжаева наконец-то уволили
09:08 16.01.2023
Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был освобожден от занимаемой должности в связи недостаточной подготовкой к зимнему сезону. Такое решение было принято на совещании по обеспечению энергоресурсами с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеев.
Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.
Также от занимаемой должности освобожден председатель акционерного общества "Иссыклик Электрстансия" Фархад Абдурахманов.
Исполняющим обязанности мэра города Ташкента назначен первый заместитель мэра Б.Рахманов, прокурором города назначен заместитель генерального прокурора Э.Юлдашев.
Артыкходжаев занимал должность мэра с апреля 2018 года.