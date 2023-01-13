Вслед за мэром уволены и хокимы районов Ташкента. Мирзиеев в бешенстве

09:10 16.01.2023

Сегодня, 16 января проходит расширенное собрание под председательством президента Шавката Мирзиеева, посвященное обеспечению энергетическими ресурсами.



По сообщению пресс-секретаря президента Шерзода Асадова, в ходе собрания за серьезные недостатки, допущенные в ходе подготовки к зимнему сезону хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Учтепинского районов сняты с должностей и назначены исполняющими обязанности хокимов.



Выступая на собрании глава государства сказал: "Я глубоко обеспокоен и опечален настроением и переживаниями каждой семьи и каждого человека, страдающих от холода".