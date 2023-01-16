Уроки для Казахстана из замерзающего Ташкента, - О.Червинский

10:46 16.01.2023

Нацкомпании "QazaqGaz" нужно срочно начать разведку новых месторождений газа в стране и интенсификацию добычи на имеющихся

В последние дни жители Ташкента живут в условиях, подобных тем, которые в Алматы и Шымкенте переживали в начале 90-х. Небывалые для этих мест морозы (ночью температура опускается до минус 25 градусов по Цельсию) сопровождаются практически полным отсутствием газа в узбекской столице.



"Вчера газовый котел в доме просто не запустился из-за слабого давления в газопроводе, а сегодня мы не смогли приготовить завтрак, так как газовая горелка не зажглась, – делится новостями живущий в Ташкенте коллега. – Решили перекусить в любимой кофейне, но торгово-развлекательный центр, где она расположена, оказался закрытым". Как выяснилось, не он один – из-за отсутствия газа закрыты все ТРЦ и развлекательные заведения,также приостановили работу промышленные предприятия. "Все фабрики, заводы, независимо от того, кто является владельцем, каким бы ни был этот человек, мы вынуждены отключить от электричества и газа", – предупредил в конце минувшей недели хоким столицы Джахонгир АРТЫКХОДЖАЕВ. Погасло уличное освещение, LED-рекламы.



Нонсенс – Узбекистан, еще каких-то 40 лет назад снабжавший газом весь бывший Советский Союз, в первую очередь, Россию и Казахстан, сегодня сам оказался на голодном пайке. Это стало результатом недальновидной газовой политики, проводимой властями в годы независимости. Какие уроки должен извлечь из этой ситуации Казахстан, чтобы в следующую зиму, тем более, если она будет суровой, не заморозить Астану, чьи теплоэлектростанции планируется переводить на более экологичный газ?



Добыча газа в Узбекистане, обладающем разведанными запасами в два триллиона кубометров, падает год от года. По данным узбекского министерства энергетики, в 2021 году в стране было добыто на 200 млн кубометров газа меньше, чем ожидалось. По итогам 11 месяцев прошлого года добыча составила на 5% меньше плановых показателей. При этом Узбекистан имеет контрактные обязательства по экспорту газа в Китай, и за годы независимости построил несколько крупных газохимических комбинатов, которым также необходимо сырье.



Для экспорта в Китай "Узбекнефтегаз" вынужден покупать ресурсы у "ЛУКОЙЛа", разрабатывающего месторождения в Бухарской области, россияне добывают сегодня практически одну четвертую часть от общего объема газодобычи в стране. А для внутреннего потребления Узбекистан начал закупки газа в Туркменистане, которые ограничены из-за холодов, вызвавших проблемы на перекачивающих станциях.



"Газпром", после начала военных действий в Украине фактически потерявший европейский рынок, кровно заинтересован в центральноазиатском. Впрочем, заинтересованность эту он не особо скрывал и ранее. К примеру, сообщается, что ключевые проекты по модернизации газотранспортной системы Узбекистана, бурению и ремонту скважин с целью увеличения добычи кредитует российский "Газпромбанк" под залог газовой инфраструктуры. Генподрядчиком при этом выступает аффилированная с банком компания Enter Engineering.



В конце ноября прошлого года после переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Москве российская сторона заявила о намерении создать так называемый "Тройственный газовый союз" в составе России, Казахстана и Узбекистана. По сообщению пресс-службы Кремля, целью такого союза является координация действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана.



Речь идет, во-первых, об увеличении поставок российского газа в Казахстан и в Узбекистан, а также о росте объемов транзита газа из России через Казахстан в Китай. С технической точки зрения инфраструктура для Газового союза имеется – это идущие через Казахстан газопроводы "Бухара-Урал" и "Средняя Азия-Центр" (САЦ). В реверсном режиме по САЦ "Газпром" мог бы обеспечить Узбекистан газом, однако уже спустя десять дней после озвученной инициативы заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек МИРЗАМАХМУДОВ озвучил официальную реакцию на нее: "На сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз". Он подчеркнул, что Ташкент "готов сотрудничать на основе коммерческого контракта купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей".



Позже издание "Газета.uz" пояснило, что основным условием стабильных поставок российского газа в Узбекистан через САЦ была передача газотранспортной системы страны в управление "Газпрому". В августе прошлого года министр энергетики Казахстана Болат АКЧУЛАКОВ заявил на брифинге в Астане, что газификация регионов Северного и Восточного Казахстана предполагается за счет строительства газопроводов из России. "Такие переговоры мы ведем с компанией "Газпром" на уровне компании "QazaqGaz". Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, сегодня идет отработка технических условий", – пояснил министр. Повлияет ли на ход этой работы вид замерзающего Ташкента – пока непонятно.



Но уже однозначно ясно – нацкомпании "QazaqGaz" нужно срочно начать разведку новых месторождений газа в стране и интенсификацию добычи на имеющихся. Чтобы энергетическая безопасность страны была реальной, а не на бумаге.



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Понедельник, 16 Янв 2023,