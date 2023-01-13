Скончалась поэтесса Энахон Сиддикова, президент Узбекистана выразил соболезнования

10:54 16.01.2023

На 68-м году жизни скончалась народный поэт Узбекистана, член Сената Энахон Сиддикова. Соболезнования направили президент Шавкат Мирзиеев и другие официальные лица.



13 января на 68-м году жизни скончалась народный поэт Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Энахон Сиддикова. Соболезнования направили президент Шавкат Мирзиеев и другие официальные лица.



Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. В 1976 году окончила филологический факультет Ферганского государственного педагогического института (ныне - Ферганский государственный университет).



Трудовую деятельность начала в 1976 году в качестве учителя, работала учителем узбекского языка и литературы, директором в школах Алтыарыкского и Ферганского районов. В течение нескольких лет занимала ответственные должности в хокимиятах Ферганского района и Ферганской области.



Получила известность как поэтесса и активный общественный деятель. Издала десятки сборников - "Коракуз турналар", "Кунглим уфклари", "Суз устидаги дуне", "Эъзозли аеллар", "Она хакида кушиқ", "Барханларда унган гул" и другие.



С 2001 года была руководителем Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана. С 2015 года была членом Сената.



Энахон Сиддиковой было присвоено почетное звание "Народный поэт Узбекистана", она была награждена орденами "Эл-юрт хурмати" и "Дустлик".