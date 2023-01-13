 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Озеро Иссык-Куль замерзло из-за аномальных холодов
11:02 16.01.2023

Озеро Иссык-Куль на севере Кыргызстана замерзло из-за аномальных холодов.

Температура здесь опустилась до минус 30 градусов, передает корреспондент "Хабар 24".



Местные жители обеспокоены таким явлением, поскольку обычно Иссык-куль льдом не покрывается - неслучайно название водоема переводится как "горячее озеро".

Это связано с накопленными запасами тепла от впадающих в него рек.

Отметим, Иссык-Куль занимает седьмое место в списке самых глубоких озер планеты.

Источник - 24.kz
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