Латинская Америка. Бурлящий континент готовит сюрпризы, - Сергей Кожемякин

15:28 16.01.2023 Латинская Америка. Бурлящий континент готовит сюрпризы



Народы Южной Америки вступили в 2023 год с твердой решимостью бороться за справедливость. В Перу продолжается сопротивление перевороту, новые власти Бразилии столкнулись с попыткой правого реванша.



Кровавая хунта



Понеся наибольшие потери от пандемии коронавируса и ее последствий, Латинская Америка до сих пор не выбралась из кризиса. Свыше 200 млн человек - треть населения региона - живут в бедности, причем 82 млн из них страдают от крайней нищеты. Это на 12 млн больше, чем в 2019 году. Количество миллиардеров за то же время выросло с 72 до 104, а их состояния - с 5,8 до 12,3 процента суммарного ВВП региона. Наивысшая концентрация богатства наблюдается в Бразилии, Перу и Чили.



Понятно, что мизерная по численности, но могущественная по своим возможностям кучка сделает все для сохранения несправедливого порядка. Это доказывает декабрьский переворот в Перу. Анализ событий дала Перуанская коммунистическая партия (ПКП). Там отмечают, что элиты восприняли избрание Педро Кастильо как вызов и настоящее оскорбление. Принадлежа в своем большинстве к потомкам европейских колонизаторов, они относятся к индейцам, черным и метисам, составляющим в сумме 94 процента населения, с нескрываемым чувством превосходства. В стране, где классовое угнетение переплетено с расовым, у "сливок общества" для этих людей есть уничижительный термин "чоло".



Таким "чоло" является и Кастильо - бывший учитель из горного региона Кахамарка. С первых дней против него были задействованы все ресурсы буржуазии: финансовые, политические, информационные. Противопоставить этому новый президент мог силу поддержавших его трудовых масс, но, констатируют коммунисты, он предпочел пойти на уступки. За назначением главой центробанка неолиберального экономиста Хулио Вальверде последовало удаление из кабинета наиболее последовательных левых политиков: премьер-министра Гидо Бельидо, главы МИД Эктора Бехара и других. Во внешней политике Кастильо дистанцировался от прогрессивных правительств и искал поддержки со стороны США.



Эта тактика была заведомо проигрышной. Видя нерешительность президента, капитал усилил свое наступление. За 495 дней у власти Кастильо сменил 84 министра и столкнулся с тремя попытками импичмента. Последняя из них стала роковой. Демократически избранный глава Перу был отстранен парламентом и арестован по обвинению в… организации мятежа и злоупотреблении властью.



Отрицательную роль, добавляют в ПКП, сыграла незрелость партии "Свободное Перу", от которой Кастильо был избран президентом. Получившую наибольшее число мест в парламенте организацию сотрясали раздоры, ее фракция раскололась на две части, а ряд депутатов поддержали импичмент.



Полномочия главы государства перешли к вице-президенту Дине Болуарте, еще недавно клявшейся в верности Кастильо и обещавшей уйти вслед за ним. Преображение оказалось стремительным. Теперь Болуарте утверждает, что экстремизм "Свободного Перу" (в котором она сама состояла) "принес стране много вреда", и заявляет о желании быть президентом "для всех перуанцев". Конформизм оценен по достоинству: контролируемый правыми силами парламент утвердил ее на посту президента и сразу снял обвинения в должностных преступлениях.



В условиях, когда уровень недоверия к парламенту приближается к 90 процентам, Болуарте взяла на себя роль "громоотвода". Едва вступив в должность, она пообещала решать проблемы граждан. Новый министр финансов Алекс Контрерас объявил о планах выделить 1,6 млрд долл. "на оживление экономики". Это, уверял он, позволит создать 130 тыс. новых рабочих мест, открыть бесплатные столовые и подключить к природному газу тысячи домохозяйств. В явной попытке создать базу поддержки власти подняли зарплаты госслужащим. Как объясняют в компартии, задача Болуарте - быть популистским рупором на службе у реакции.



Сдержать народный гнев жалкие подпорки не смогли. Страну охватили массовые демонстрации, участники которых требуют освобождения Кастильо, роспуска парламента, досрочных выборов и созыва учредительного собрания для принятия новой Конституции. К протестам присоединились Всеобщая конфедерация рабочих Перу, другие профсоюзные и крестьянские объединения. В начале января протесты приобрели характер всеобщей стачки. Демонстранты перекрывают автотрассы и пытаются установить контроль над важнейшими объектами инфраструктуры. На подавление выступлений брошены все силы хунты. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Только за один день, 10 января, в регионе Пуно на юге страны были застрелены 17 человек.



Растущее сопротивление сорвало с новых руководителей все маски. Указом Болуарте введен режим ЧП, на помощь полиции направлена армия. Сотни местных чиновников отстранены "за сочувствие протестующим". Угроза ареста нависла над главой "Свободного Перу" Владимиром Серроном и другими левыми политиками. Как заявляет Болуарте, ответственность за хаос несут левые силы, а полиция и армия защищают жизни перуанцев от "террористов и вандалов", составляющих-де ничтожное меньшинство.



Не исключено, что в случае разрастания протестов правые отбросят Болуарте как ненужную ширму и перейдут к неприкрытой военной диктатуре. Главарем хунты в этом случае может стать спикер парламента - генерал Хосе Уильямс. В 1980-е годы он участвовал в подавлении партизанского движения, не брезгуя расправами над мирными крестьянами-индейцами, а сегодня требует ужесточения репрессий.



Правых заставляют торопиться как размах выступлений, так и позиция соседних стран. Главы Аргентины, Боливии, Колумбии и Мексики выступили с совместным заявлением. В нем указывается, что с момента своего избрания Кастильо стал жертвой антидемократической травли, закончившейся переворотом. Охарактеризовав это как грубое попрание волеизъявления народа, авторы потребовали немедленного освобождения законного президента. Осудили переворот и участники прошедшей в Гаване встрече Боливарианского альянса АЛБА. В ответ перуанские власти выслали посла Мексики и пригрозили сделать то же с дипломатами других государств.



Тяжелое наследие



Развитие ситуации в Перу в немалой степени зависит от того, какую позицию займет крупнейшая страна региона - Бразилия. 1 января там вступил в должность президента Луис Инасиу Лула да Силва. Инаугурация состоялась ровно двадцать лет спустя после его первого прихода к власти. За этот отрезок времени Бразилия проделала драматический путь. Стремительное развитие при левых правительствах сменилось безудержным падением, принявшим поистине катастрофическое ускорение при Жаире Болсонару.



В своей инаугурационной речи президент назвал главной целью борьбу с бедностью. "Если по завершении моего мандата каждый бразилец сможет питаться три раза в день, я исполню мечту своей жизни", - заявил он. То, что это не просто слова, доказали первые указы да Силвы. Социальные пособия для малоимущих увеличены с 405 до 600 реалов (с 5,3 до 7,9 тыс. руб.), приняты меры для сдерживания цен на топливо, остановлены процессы приватизации нефтегазовой корпорации "Петробрас", почтовой службы, телерадиовещательной компании EBC. Ужесточены правила ношения оружия, количество которого на руках у жителей выросло при Болсонару втрое, приняты экстренные меры по защите окружающей среды.



Президент отменил указы о разрешении строительной и горнодобывающей деятельности в индейских резервациях и восстановил полномочия государственного агентства по охране окружающей среды. Важность этого трудно переоценить. Темпы вырубки амазонских джунглей при правом режиме резко выросли, на территории проживания одного только племени яномами орудуют 20 тыс. незаконных золотодобытчиков. Убийства и изгнания индейцев стали обычным делом.



Говоря о внешней политике, да Силва призвал возобновить региональную интеграцию. Речь идет об укреплении южноамериканского общего рынка "Меркосур", союза южноамериканских наций УНАСУР и других суверенных институтов Латинской Америки. На этой основе, отметил президент, Бразилия и ее соседи выстроят продуктивный диалог с другими континентами. Отдельно была выделена необходимость развития БРИКС.



Свой первый зарубежный визит да Силва совершит в Аргентину, где 24 января пройдет саммит сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Две страны начали переговоры о создании региональной валюты, к которым могут присоединиться другие столицы. Далее намечены поездки в Китай и США. Еще одним шагом новой власти стало восстановление дипотношений с Венесуэлой.



Вместе с тем ближайшее будущее не будет безоблачным. Проигравший избирательную гонку Болсонару фактически отказался признавать поражение и призвал к сопротивлению. Сторонники ультраправых группировок разбили лагеря у армейских штабов и военных частей, требуя вмешательства вооруженных сил для "недопущения прихода коммунистов к власти", нападали на полицейские участки и готовили диверсии. Незадолго до инаугурации был арестован бывший военный Джордж Вашингтон де Оливейра Соуза, собиравшийся устроить теракт в столичном аэропорту. У связанного с депутатами правой Либеральной партии злоумышленника изъяли взрывчатку и большое количество стрелкового оружия. На допросе он признался, что целью терактов было спровоцировать хаос и вмешательство армии.



Существование разветвленного заговора подтвердилось 9 января, когда сторонники Болсонару ворвались в президентский дворец, здания парламента и верховного суда. Хотя большинство экстремистов были задержаны, осуществление провокации заставляет задуматься о степени лояльности руководителей силовых структур. Сам Болсонару еще до истечения полномочий вылетел в США и обосновался во Флориде - этом прибежище латиноамериканских диссидентов. Вместо него президентскую ленту новому главе страны передала Алин Соуза - чернокожая сборщица мусора.



Своему преемнику Болсонару оставил опустошенный бюджет и дезорганизованную систему госуправления. Достаточно сказать, что половина детей не получили прививки от полиомиелита, 95 процентов протяженности федеральных трасс не обслуживаются, почти прекратилось выделение средств на школьное питание и строительство социального жилья. Новому президенту удалось добиться от парламента выделения дополнительных 28 млрд долл. на социальные программы в обход введенного при правых моратория на повышение расходов, но насколько сговорчивыми депутаты окажутся в дальнейшем? Большинство в обеих палатах парламента имеют правые и правоцентристские партии, лидер аграрного лобби Педро Лупион уже заявил о недовольстве бизнеса начатыми реформами.



Само правительство тоже трудно назвать монолитным. Стремясь заручиться поддержкой различных групп влияния, да Силва включил в него представителей девяти партий. Из 37 министерств десять возглавили представители его "родной" Партии трудящихся. Ключевой пост министра финансов получил Фернанду Хаддад. "Доходы 38 процентов бразильцев ниже минимальной зарплаты. Если мы не будем учитывать интересы этой части общества, а ориентироваться только на фондовый рынок и прибыль, мы продолжим дело Болсонару", - заявил он.



Ряд важных должностей достались коммунистам. Руководитель Компартии Бразилии (КПБ) Лучиана Сантос назначена министром науки, технологий и инноваций, Осмар Джуниор стал замминистра социального развития, а член ЦК КПБ Несио Фернандес - главой секретариата первичной медико-санитарной помощи минздрава.



Вместе с тем ряд важных позиций заняли правоцентристы - члены бразильского демократического движения (БДД), социал-демократической партии, "бразильского союза" и т.д. Либерал Жералду Алкмин стал вице-президентом и министром промышленности и торговли, член БДД Симони Тебет - министром планирования и бюджета, президент ассоциации производителей сои и кукурузы Карлуш Фавару возглавил минсельхоз. Почти все они поддержали правый переворот 2016 года и последующие неолиберальные реформы. С подачи этих фигур правительство объявило о нацеленности на диалог с бизнесом и "финансовую дисциплину".



Капитал будет лишь разжигать разногласия в новом кабинете. Сразу после инаугурации рынок акций пошел вниз, газета "Файнэншл таймс" написала, что назначение Хаддада разбило надежды деловых кругов на более лояльную рынку фигуру. Тревогу внушает отношение к событиям в Перу. Лула да Силва назвал отстранение Кастильо конституционным и пожелал Болуарте успехов в работе по достижению социального мира. Остается надеяться, что Бразилии хватит мудрости не допустить реванша реакционных кругов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673872080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламент отменил Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы"

- Предварительные результаты голосования

- Строительство БАКАД, развитие G4 City и теплоснабжение Конаева

- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%

- Без сюрпризов

- Удастся ли изменить дискредитировавшую себя нынешнюю модель государственно-частного партнерства?

- Дебюрократизация и цифровизация должны быть направлены на облегчение жизни людей

- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы обеспеченности луком в предстоящее межсезонье

- Многовекторная внешняя политика Казахстана доказывает свою безальтернативность и востребованность

