Рахмон сменил 9 самых нерадивых глав районов

15:31 16.01.2023 Указы Президента Республики Таджикистан

Январь 11, 2023 17:00



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Хикматуллозода А. от должности первого заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Хикматуллозода Абдугаффора от должности первого заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№501



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Саломзода С. от должности председателя города Бохтар Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Саломзода Сичоуддина от должности председателя города Бохтар Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№502



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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Сами Ш.Х. от должности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Сами Шарифа Хамида от должности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе в связи с уходом на пенсию.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№503



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Салимзода Н.Ф. от должности председателя района Сино города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Салимзода Нусратулло Файзулло от должности председателя района Сино города Душанбе в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№504



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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Усмонзода Ф.Б. от должности председателя района Фирдавси города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Усмонзода Фатхиддина Бадриддина от должности председателя района Фирдавси города Душанбе в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№505



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Исматзода А.У. от должности председателя района Рудаки



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Исматзода Азизулло Убайдулло от должности председателя района Рудаки в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№506



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Баротзода Ф.Р. от должности председателя района Лахш



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Баротзода Файзулло Раджаба от должности председателя района Лахш в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№507



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Одиназода Б.Н. от должности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Одиназода Бозорали Неъмата от должности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№508



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Садриддинзода Б.Т. от должности председателя района Кубодиен Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Садриддинзода Бадриддина Талбака от должности председателя района Кубодиен Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№509



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Саидзода Дж.Х. от должности председателя Яванского района Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Саидзода Джамшеда Хамро от должности председателя Яванского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№510



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Баротзода Ф.Р. исполняющим обязанности председателя города Бохтар Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Баротзода Файзулло Раджаба исполняющим обязанности председателя города Бохтар Хатлонской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№511



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Саидзода Т.Н. исполняющим обязанности председателя района Сино города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Саидзода Тоджиддина Ниеза исполняющим обязанности председателя района Сино города Душанбе.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№512



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Гуреззода У.З. исполняющим обязанности председателя района Фирдавси города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Гуреззозода Умеда Зарифа исполняющим обязанности председателя района Фирдавси города Душанбе.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№513



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Кодирзода Р.Р. исполняющим обязанности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Кодирзода Руслана Раджаба исполняющим обязанности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№514



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Хикматуллозода А. исполняющим обязанности председателя района Рудаки



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Хикматуллозода Абдугаффора исполняющим обязанности председателя района Рудаки.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№515



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Шарифи Б.М. исполняющим обязанности председателя Яванского района Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Шарифи Бахтиера Махмудзода исполняющим обязанности председателя Яванского района Хатлонской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№516



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Мирзозода Н.А. исполняющим обязанности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Мирзозода Нурулло Абдулхая исполняющим обязанности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№517



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Холмурода Р. исполняющим обязанности председателя района Джалолиддина Балхи Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Холмурода Рахмона исполняющим обязанности председателя района Джалолиддина Балхи Хатлонской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№518



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Салимзода Н.Ф. исполняющим обязанности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Салимзода Нусратулло Файзулло исполняющим обязанности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№519



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Сабурзода М. исполняющим обязанности председателя района Кубодиен Хатлонской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Сабурзода Мирзодавлата Абдоли исполняющим обязанности председателя района Кубодиен Хатлонской области.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№520



***



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Холзода К.К. исполняющим обязанности председателя района Лахш



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Холзода Каромиддина Камолиддина исполняющим обязанности председателя района Лахш.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

11 января 2023 года

№521 Источник - khovar.tj

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