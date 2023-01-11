Рахмон сменил 9 самых нерадивых глав районов

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15:31 16.01.2023
Указы Президента Республики Таджикистан
Январь 11, 2023 17:00
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Хикматуллозода А. от должности первого заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Хикматуллозода Абдугаффора от должности первого заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№501
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Саломзода С. от должности председателя города Бохтар Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Саломзода Сичоуддина от должности председателя города Бохтар Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№502
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Сами Ш.Х. от должности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Сами Шарифа Хамида от должности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе в связи с уходом на пенсию.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№503
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Салимзода Н.Ф. от должности председателя района Сино города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Салимзода Нусратулло Файзулло от должности председателя района Сино города Душанбе в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№504
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Усмонзода Ф.Б. от должности председателя района Фирдавси города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Усмонзода Фатхиддина Бадриддина от должности председателя района Фирдавси города Душанбе в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№505
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Исматзода А.У. от должности председателя района Рудаки
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Исматзода Азизулло Убайдулло от должности председателя района Рудаки в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№506
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Баротзода Ф.Р. от должности председателя района Лахш
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Баротзода Файзулло Раджаба от должности председателя района Лахш в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№507
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Одиназода Б.Н. от должности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Одиназода Бозорали Неъмата от должности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№508
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Садриддинзода Б.Т. от должности председателя района Кубодиен Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Садриддинзода Бадриддина Талбака от должности председателя района Кубодиен Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№509
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Саидзода Дж.Х. от должности председателя Яванского района Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Саидзода Джамшеда Хамро от должности председателя Яванского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№510
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Баротзода Ф.Р. исполняющим обязанности председателя города Бохтар Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Баротзода Файзулло Раджаба исполняющим обязанности председателя города Бохтар Хатлонской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№511
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Саидзода Т.Н. исполняющим обязанности председателя района Сино города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Саидзода Тоджиддина Ниеза исполняющим обязанности председателя района Сино города Душанбе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№512
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Гуреззода У.З. исполняющим обязанности председателя района Фирдавси города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Гуреззозода Умеда Зарифа исполняющим обязанности председателя района Фирдавси города Душанбе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№513
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Кодирзода Р.Р. исполняющим обязанности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Кодирзода Руслана Раджаба исполняющим обязанности председателя района Исмоили Сомони города Душанбе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№514
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Хикматуллозода А. исполняющим обязанности председателя района Рудаки
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Хикматуллозода Абдугаффора исполняющим обязанности председателя района Рудаки.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№515
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Шарифи Б.М. исполняющим обязанности председателя Яванского района Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Шарифи Бахтиера Махмудзода исполняющим обязанности председателя Яванского района Хатлонской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№516
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Мирзозода Н.А. исполняющим обязанности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Мирзозода Нурулло Абдулхая исполняющим обязанности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№517
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Холмурода Р. исполняющим обязанности председателя района Джалолиддина Балхи Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Холмурода Рахмона исполняющим обязанности председателя района Джалолиддина Балхи Хатлонской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№518
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Салимзода Н.Ф. исполняющим обязанности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Салимзода Нусратулло Файзулло исполняющим обязанности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№519
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Сабурзода М. исполняющим обязанности председателя района Кубодиен Хатлонской области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Сабурзода Мирзодавлата Абдоли исполняющим обязанности председателя района Кубодиен Хатлонской области.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№520
***
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Холзода К.К. исполняющим обязанности председателя района Лахш
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Холзода Каромиддина Камолиддина исполняющим обязанности председателя района Лахш.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
11 января 2023 года
№521