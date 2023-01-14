В Кабуле неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана Мурсаль Набизаде

15:50 16.01.2023

В Кабуле застрелили экс-депутата парламента Афганистана



В Кабуле неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана Мурсаль Набизаде. Об этом пишет издание Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.



По их данным, Мурсаль Набизаде, которая была парламентарием до прихода к власти движения "Талибан", была убита в ночь на воскресенье в своем доме на востоке Кабула.



В результате нападения брат Набизаде также получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Что могло послужить мотивом убийства экс-депутата, издание не сообщает.



Информацию о том, что произошло убийство, подтвердил секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран. Он утверждает, что силы безопасности талибов начали расследование. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.