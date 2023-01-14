Босфор заблокирован. Шедший из Одессы сухогруз сель на мель

15:58 16.01.2023

В Босфоре сел на мель сухогруз, прибывший из Одессы



Мария Шустрова



Судно, прибывшее с Украины, село на мель в Босфоре, движение в проливе в обе стороны остановлено. Турецкие власти направили буксиры, корабль, катер и подводные команды береговой охраны на спасение сухогруза.



Неисправный руль



Грузовое судно, прибывшее из Украины, село на мель в проливе Босфор, сообщил портал Haberturk. Журналисты уточнили, что ведутся работы по спасению судна, движение по проливу было остановлено в обе стороны.



В Главном управлении береговой охраны сообщили, что на спасение "сухогруза длиной 142 метра под названием MKK-1, севшего на мель […] во время рейса из Украины в Стамбул" были "срочно" направлены судно NENE HATUN, буксиры RESCUE-5, 8, 9 и катер KEGM-8.



"Сухогруз под флагом Палау MKK-1, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель […] около 07:30 из-за неисправности руля направления. На место происшествия были направлены специалисты по спасению Главного управления береговой охраны, судно Nene Hatun, спасательные катера и буксиры, а также катера и подводные команды береговой охраны. Движение по проливу временно приостановлено в обоих направлениях", - цитирует портал губернатора Стамбула.



Он добавил, что судно село на мель в районе города Анадолукавагы (Анатолийский Тополь), который находится в стратегически важном месте на азиатском берегу Босфора.



Корабль MKK-1 - балкер, построенный в 1992 году, он ходит под флагом Палау. Его грузоподъемность составляет 13790 тонн, а текущая осадка составляет 8,5 метров. Его общая длина - 143,7 м, а ширина - 20,59 м. Во время нынешнего рейса он прибыл в Босфор из украинского порта "Южный" (Одесса).



Движение по Босфору часто останавливается из-за поломки кораблей или погодных условий. В частности, пролив закрывали 8 января из-за тумана. А 1 сентября 2022 года на мель из-за отказа руля село 173-метровое судно Lady Zehma, направлявшееся с Украины в Стамбул. Судоходное движение по проливу возобновилось только на следующий день. Аналогичный инцидент с поломкой корабля повторился 28 сентября.



Зерновая сделка



22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле договор, по которому был гарантирован вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Соглашение истекало 18 ноября, но было продлено еще на 120 дней. Зерновая сделка в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, но в России неоднократно отмечали, что это положение не выполняется.



9 января министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны в рамках сделки, составила всего 5,4%.



"По состоянию на 8 января через "зерновой коридор" на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров. Доля зерна, поступающего в наименее развитые страны, составила всего 5,4%", - процитировал министра телеканал A Haber.



9 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.



"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН (Антониу Гутерриш – "Газета.Ru") сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", - сказал Дюжаррик на брифинге.



15 января портал Daily Sabah сообщил со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, что по черноморскому зерновому коридору было перевезено более 17 млн тонн зерна.



"Отгрузка зерна из украинских портов благополучно продолжается, как и планировалось", - говорится в сообщении.



По данным министерства, украинские порты уже покинули "по меньшей мере 643 судна с зерном".



Журналисты уточнили, что в рамках зерновой сделки все суда инспектируются совместным координационным центром с участием официальных лиц из трех стран и ООН. Создание центра для контроля поставок через Босфор также было прописано в соглашении.



При этом первое судно с зерном покинуло одесский порт в августе прошлого года. Авторы материала напомнили, что украинское правительство заявило, что страна может собрать около 51 млн тонн зерна в 2022 году по сравнению с рекордными 86 млн тонн в 2021 году. Они связали уменьшение объемов сборов с потерей земель в ходе военной спецоперации и снижением урожайности.



В тот же день телеканал TRT сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары бесплатно поставлять российскую сельхозпродукцию бедным странам Африки.



"Турция стала страной, благодаря которой был решен вопрос с созданием зернового коридора, однако на этом наша миссия не завершена. Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки", - сказал турецкий лидер.



По его словам, по зерновому коридору в Европу направили 44% сельхозпродукции и лишь 14% - в Африку.