В Казахстане осудили силовиков, продававших списанное оружие представителям криминалитета

16:04 16.01.2023

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия, сообщает "Фергана" со ссылкой на пресс-службу КНБ.



Как рассказали в ведомстве, преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом. В преступную группу входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.



Спецоперации по задержанию подозреваемых проводились в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.



В ходе задержаний и обысков было изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей.



Сколько именно человек предстало по этому делу перед судом, не сообщается. Известно лишь, что решением Алмалинского районного суда Алматы виновные приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы.

За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.