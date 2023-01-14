Бежавший на Запад вице-през "Газпромбанка" пытается разоблачить газ-политику России

20:10 16.01.2023

Бывший вице-президент Газпромбанка рассказал, как Россия сажает соседей на "газовую иглу". Как это связано с Узбекистаном?

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев после российского вторжения в Украину уехал из России. Волобуев считает, что война России с Украиной идет уже 20 лет и началась с экономического давления. Он рассказал, как Кремль и "Газпром" дискредитировали власти Украины и пытались превратить страну в государство-сателлита.



Ранее сообщалось, что представители Узбекистана и России провели ряд двусторонних встреч и обсудили условия поставки природного газа. Как стало известно, российская сторона выдвинула условия.



Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании "Газпром" по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты национальной компании QazaqGaz, которая не согласилась на такие условия.



Второе условие, которое выдвигала российская сторона – уступить права по экспорту газа в Китай. То есть "Газпром" предлагал стать стороной соглашения вместо узбекской компании "УзГазТрейд".



По результатам двусторонних переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила российская сторона.



В апреле 2022 года бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев рассказал, как Кремль и "Газпром" дискредитировали власти Украины и пытались превратить страну в государство-сателлита.



Волобуев считает, что война России с Украиной идет уже 20 лет и началась с экономического давления.



"Стояла задача привязать к себе Украину, посадить на газовую иглу, как Беларусь. Это была часть войны. Я должен признать, что участвовал в этих газовых войнах, когда работал в "Газпроме". Первая газовая война была на рубеже 2005–2006 годов, вторая – в 2008–2009", – сказал он.



Во время этих войн, по мнению бывшего топ-менеджера, Украину дискредитировали в глазах европейских потребителей как надежного поставщика газа, что позволило России и "Газпрому" предложить пути поставок в обход Украины.



По словам Волобуева, информационной войной против Украину руководил замглавы администрации президента РФ Алексей Громов.



"Громов – главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ и информполитикой Газпрома в частности. В этом плане Газпром не был генератором идей, он был исполнителем, а все задачи приходили сверху. Я получал задачи от пресс-секретаря Газпрома Сергея Куприянова", – заключил бывший вице-президент Газпромбанка.



Национальной компании QazaqGaz нужно срочно начать разведку новых месторождений газа в стране и интенсификацию добычи на имеющихся, передает Ratel.



По данным издания, для экспорта в Китай "Узбекнефтегаз" вынужден покупать ресурсы у "Лукойла", разрабатывающего месторождения в Бухарской области, россияне добывают сегодня практически одну четвертую часть от общего объема газодобычи в стране. А для внутреннего потребления Узбекистан начал закупки газа в Туркменистане, которые ограничены из-за холодов, вызвавших проблемы на перекачивающих станциях.



"Газпром", после начала военных действий в Украине фактически потерявший европейский рынок, кровно заинтересован в Центральной Азии.



"Впрочем, заинтересованность эту он не особо скрывал и ранее. К примеру, ключевые проекты по модернизации газотранспортной системы Узбекистана, бурению и ремонту скважин с целью увеличения добычи кредитует российский "Газпромбанк" под залог газовой инфраструктуры. Генподрядчиком при этом выступает аффилированная с банком компания Enter Engineering", – говорится в сообщении.