Умерла Джина Лоллобриджида

20:15 16.01.2023

16 января 2023,Елизавета Шишкова

Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет.



В сентябре ей провели успешную операцию после перелома бедра со смещением. Актриса проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. Об этом сообщает РИА "Новости".



Карьеру в кинематографе Лоллобриджиданачала в 1946 году. Актриса получила известность, сыграв в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссера Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) – Жана Деланнуа.



В 1973 году Лоллобриджида входила в состав членов жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство. За всю жизнь Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах.



У актрисы есть единственный сын Милко Скофич и внук Дмитрий