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Умерла Джина Лоллобриджида
20:15 16.01.2023

16 января 2023,Елизавета Шишкова
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет.

В сентябре ей провели успешную операцию после перелома бедра со смещением. Актриса проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Карьеру в кинематографе Лоллобриджиданачала в 1946 году. Актриса получила известность, сыграв в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссера Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) – Жана Деланнуа.

В 1973 году Лоллобриджида входила в состав членов жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство. За всю жизнь Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах.

У актрисы есть единственный сын Милко Скофич и внук Дмитрий

Источник - РИАН
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