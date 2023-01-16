 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль на пути к полицейскому государству, - П.Краснов
00:10 17.01.2023

ПАВЕЛ КРАСНОВ | 16.01.2023
Прогулки по Храмовой горе

Американские официальные лица стараются загасить скандал, спровоцированный "прогулкой" по Храмовой горе в Иерусалиме новоиспеченного министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

"Храмовая гора открыта для всех" – такой твит разместил новый израильский силовик, сопроводив пост фотографией себя, раввина и собственной охраны. Прозвучало как историческое радиосообщение командира парашютного десанта 1967 года: "Храмовая гора в наших руках!"

Напомним, по результатам шестидневной войны 1967 г. управление Храмовой горой было передано Исламскому совету – ВАКФу. По договору 1994 года расположенные на территории комплекса мечети Аль Акса и Купол Скалы находятся на попечении Иордании. Молиться там имеют право только мусульмане. Евреи вправе попадать туда в определенное время через специальные ворота в сопровождении полиции. Визит на гору высокопоставленного иудея палестинцы восприняли как попытку изменить хрупкий статус-кво. Первая публичная акция силового министра 3 января вызвала яростный протест в мусульманском мире, включая такие страны, как Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Турция. Мгновенно был отменен ("перенесен на февраль") первый из намеченных зарубежных визитов премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ОАЭ. В ночь с 5 на 6 января состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. На заседании кипели страсти.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан пытался, как пишет еврейская пресса, "троллить" арабов: "Мы здесь обсуждаем мирный 13-минутный визит еврейского министра в самое святое еврейское место… Эта встреча создает ощущение чрезвычайной ситуации из-за отсутствия события!" При этом израильский посол уверял, что в 1967 году Израиль по ошибке согласился на статус-кво. Прозвучали серьезные обвинения: "К сожалению, палестинская террористическая администрация предпочитает насилие терпимости. Они настолько нетерпимы, что хотят запретить не только еврейскую молитву на Храмовой горе, но и еврейских посетителей…" Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур в ответ прибегнул к угрозе: "У наших людей заканчивается терпение. Умеренность и чувство ответственности, которые мы проявляем, никогда не должны рассматриваться как слабость… Настойчивость Израиля на этом пути ведет не к капитуляции (палестинцев), а к восстанию (арабов)". Он призвал СБ ООН принять меры против Израиля: "Харам аш-Шариф находится на оккупированной палестинской территории. У Израиля нет претензий и прав на суверенитет над оккупированной палестинской территорией, включая Восточный Иерусалим, и, следовательно, нет прав на Харам аш-Шариф…"

Посол США Роберт А. Вуд продемонстрировал незаинтересованность администрации Байдена в разжигании конфликта, заявив Совету Безопасности, что Вашингтон обеспокоен ростом напряженности между Израилем и палестинцами и осудил "односторонние действия" на Храмовой горе, критикуя новое израильское правительство. Если бы такую позицию в декабре 2013 года Америка продемонстрировала в Киеве, майдан бы рассосался.

11 января посол США в Израиле Том Найдес выкручивался перед журналистами: "Это демократически избранное правительство. Мы будем работать со всеми. Но в принципе, с кем я буду работать, так это с премьер-министром". Нетаньяху вновь стал премьер-министром Израиля 29 декабря 2022 года, возглавив на этот раз самое религиозное и крайне правое правительство в истории страны.

Бен-Гвир возглавляет ультрарадикальную партию "Оцма Иегудит" ("Еврейская сила")… Он называет себя учеником покойного раввина Меира Кахане и держит у себя в доме портрет (фотографию) террориста Баруха Гольдштейна, который в 1994 году в мечети Пещера патриархов убил из автомата 29 мусульман. Это примерно то же, как как если бы норвежский министр безопасности держал бы у себя портрет террориста Брейвика, а российский – Бандеры!

Примечательно, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф осудил демонстрационную "прогулку" силовика. Депутат от Объединенного иудаизма Торы Моше Гафни в свою очередь заявил, что Бен-Гвир нарушил еврейский закон: "Моя позиция состоит в том, что посещение Храмовой горы запрещено галахой… Восхождение к святая святых запрещено. Вот почему главные раввины на протяжении поколений запрещали это и говорили, что наказанием является "карет" (акт изгнания)… То, что человек не поднимается (на Храмовую гору), не означает, что она не его – наоборот, значит, он уважает ее как святая святых..."

При заключении коалиционного соглашения с партией "Ликуд" (лидер Нетаньяху) Бен-Гвир, как полагают наблюдатели, обеспечил себе беспрецедентный контроль над правоохранительными органами в рамках министерства национальной безопасности. По новому закону он получил дополнительные полномочия, а по закону, который планируется принять, ему под контроль перейдет и пограничная полиция. Оппозиция волнуется: "Сделка означает, что ультраправый Бен-Гвир, неоднократно судимый за поддержку еврейской террористической группировки и подстрекательство к расизму, будет руководить силами, которые проводят секретные операции в Иудее и Самарии, отвечает за подавление палестинских беспорядков и протестов, а также отвечает за охрану демонстраций в Израиле…"

У нового министра большие планы на преобразование Израиля. Бен-Гвир уверяет, что при нем в Израиле "сила сдерживания и управления выйдет на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах". Методы, которыми он собирается добиться "чувства безопасности", у оппозиции вызывают опасения. Новая коалиция сходу приняла закон, который направлен, по мнению оппозиции, на "превращение полиции в политическую единицу" и является неконституционным. В среде функционеров партии Бен-Гира "Еврейская сила" прозвучал призыв арестовать лидеров оппозиции и бывших депутатов за "государственную измену", надеть на них наручники. Сам Бен-Гвир поспешил дезавуировать заявление однопартийца: "Прошу всех, у кого берут интервью, не говорить об этом – ни о наручниках, ни о задержаниях. Ни один политический оппонент не будет арестован". Кажется, ему не очень поверили.

Очевидно, что нынешнее правительство желает получить большую власть, чем та, которая отведена ему законом. Разгорается конфликт с председателем Верховного суда Эстер Хают, которая воспротивилась внедрению "судебной реформы". О ней в правительстве говорят, что ее "дерзость перешла все границы". В голове нового министра финансов Смотрича теперь возникла идея уменьшить зарплату судей Верховного суда вдвое.

Оппозиция пытается протестовать против установления ультраправого режима. На свои митинги оппозиционеры выходят с плакатами: "Нет правовой реформе, нет полицейскому государству", "То же самое произошло в 1930-х годах", "Левин окажется в Гааге" (Левин – новый израильский министр юстиции). Напоминание о 1930-х – это напоминание о Гитлере. Премьеру Нетаньяху, однако, демонстрации протеста кажутся забавными, он говорит, что главную демонстрацию израильтяне провели на выборах, создав действующее ныне правительство, и Иерусалим "будет продолжать гуманитарную помощь Украине".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673903400


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