CBDC – шаг к созданию цифрового концлагеря? - В.Катасонов

00:12 17.01.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 16.01.2023



Предполагается, что валюта CBDC должна заменить наличные деньги



В информационное пространство России внедряется англоязычная аббревиатура – CBDC. Она означает Central Bank Digital Currency – Цифровая валюта центрального банка. Эта новая аббревиатура стала входить в обиход во второй половине 2010-х годов. Идея CBDC зародилась почти одновременно в Швейцарии и Китае. В Швейцарии о CBDC стали говорить в Банке международных расчетов (БМР), который называют клубом центральных банков. В Китае, как выяснилось, уже с середины прошлого десятилетия начались исследования по теме цифрового юаня и возможности его эмиссии Народным банком Китая (НБК). В России термин CBDC стал входить в обращение с конца 2020 года, когда Банк России обнародовал документ "Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций".



Полного и единого понимания того, что такое CBDC, нет. Поначалу говорили, что, мол, CBDC – те же криптовалюты. Классически криптовалюты создаются частными лицами. А почему созданием цифровых валют не может заняться Центробанк? У него гораздо больше возможностей создать надежную и массовую цифровую валюту. Правда, при этом возникали вопросы: зачем Центробанку это надо? Ведь он и так занимается эмиссией денег. Лучше бы он не мешал развитию частных цифровых денег. На что следовали законные возражения: право эмиссии денег по закону принадлежит Центробанку. Он должен пресекать выпуск непонятных биткойнов и других частных криптовалют, предложив взамен свою цифровую валюту, имеющую законный статус и высокую надежность.



Благодаря тому, что БМР взял на себя роль координатора по теме CBDC, первоначальный туман стал рассеиваться. Выстроился определенный набор аргументов в пользу внедрения в обращение CBDC: законность, надежность, низкие транзакционные издержки, возможность использования Центробанком новой валюты как дополнительного инструмента денежно-кредитной политики (что должно повышать финансовую стабильность), эффективное средство борьбы с теневой экономикой, простота и удобство применения гражданами.



Однако вопросы все равно оставались. В частности, CBDC была подана как третий вид денег наряду с наличными и безналичными. Но где все-таки граница между CBDC и двумя традиционными видами денег? Не предвидится ли замещение новой цифровой валютой двух традиционных видов денег?



Ряд ЦБ от разговоров о CBDC стали переходить к практическим действиям по внедрению этой новой валюты. И тут стали уже просматриваться ответы на остающиеся вопросы.



Во-первых, предполагается, что валюта CBDC должна заменить наличные деньги.



Во-вторых, в более отдаленной перспективе новая валюта вытеснит и безналичные деньги, которые сегодня эмитируются коммерческими банками. А такое вытеснение означает, что и коммерческие банки в новом дивном финансовом мире будут не нужны.



В-третьих, получаемая физическими и юридическими лицами CBDC не будет универсальным платежным средством. Она будет иметь четко обозначенное целевое назначение. Например, на выданный вам цифровой рубль вы можете купить хлеб, но не сможете купить одежду или книгу. Или, скажем, подарить этот рубль другому человеку.



В-четвертых, новая валюта будет лишена такой классической функции денег, как средство накопления. Она будет иметь лишь функции средства обмена и платежа. Один из вариантов предполагает, что CBDC будет тающей валютой (ежесуточное снижение первоначального номинала на определенный процент).



В-пятых, ЦБ получит возможность отслеживать все транзакции каждого владельца счета CBDC.



Наконец, в-шестых, самое главное: Центральный банк получит возможность (возможно, даже будет обязан) регулировать доступ лица к его счету в зависимости от поведения данного лица. А поведение будет оцениваться с помощью социальных рейтингов.



Отсюда можно заключить, что проект CBDC является частью более масштабного проекта, известного под названием "Электронный (цифровой) концлагерь".



Фактуры, подтверждающей сказанное мною выше, более чем достаточно. Так, в октябре 2022 года на семинаре Международного валютного фонда заместитель директора-распорядителя МВФ и бывший заместитель управляющего Народного банка Китая Бо Ли (Bo Li) подробно рассказал о том, что каждая эмитируемая Центробанком единица CBDC будет "программироваться", определяя, ""какие люди могут владеть и на какие цели можно использовать эти деньги…".



Тема CBDC сегодня в повестке дня подавляющей части центробанков. По данным Атлантического совета (Atlantic Council), в мае 2020 года 35 стран проявляли интерес к CBDC. В ноябре 2021 года информационный ресурс Visual Capitalist со ссылкой на Атлантический союз сообщил, что темой CBDC уже интересуются центробанки 81 страны, на долю этих стран приходится 90% мирового ВВП. 60% центральных банков уже проводили эксперименты с CBDC, а 14% осуществляли пилотные проекты или уже запустили полномасштабные проекты. Среди наиболее продвинутых Багамские острова, Швеция, Уругвай, Китай. Народный банк Китая стал проводить тестирование цифрового юаня с апреля 2020 года. Китай близок к тому, чтобы полностью запустить CBDC.



В августе 2022 года Visual Capitalist обновил информацию о состоянии CBDC в мире. Последнее обследование было проведено в 109 странах. Из них в 105 странах проявлялся в той или иной мере интерес к CBDC. На эти 105 стран приходится более 95% мирового ВВП. Раскладка по странам выглядит следующим образом (% от общего числа обследованных стран):



проект CBDC находится в реализации – 9;



пилотные тестирования CBDC – 14;



проект CBDC находится в стадии подготовки – 23;



по теме CBDC ведутся исследования - 41;



нет интереса к теме CBDC – 9;



работы по CBDC остановлены – 2;



прочее – 2.



10 стран полностью запустили цифровую валюту. Ямайка - последняя страна, запустившая CBDC. Нигерия, крупнейшая экономика Африки, запустила свой CBDC в октябре 2021 года. Правда, в этой африканской стране пока особых успехов во внедрении eNaira (так называется цифровая валюта нигерийского ЦБ) не наблюдается. Местное население предпочитает пользоваться частными цифровыми деньгами с помощью мобильных телефонов.



Среди стран G20 19 стран проявляют интерес к CBDC, при этом в 16 странах уже идет разработка проекта или проводится пилотное тестирование новой валюты. Список таких стран включает Южную Корею, Японию, Индию и Россию. Пилотный проект в Китае планируется расширить в 2023 году.



Не исключено, что с помощью цифрового юаня Пекин будет стремиться занять ключевое положение в мировой валютной системе. Опасаясь такой перспективы, Вашингтон еще при Трампе в 2020 году объявил о подготовке проекта цифрового доллара. Администрация Байдена проявляет еще больший интерес к проекту. Над Америкой сегодня завис "дамоклов меч" громадного государственного долга, который в октябре 2022 года пересек планку в 31 трлн долл. Не за горами возможный суверенный дефолт США. Цифровой доллар, по мнению некоторых наблюдателей, может стать средством резкого снижения или даже обнуления американского государственного долга. В публикации Института РУССТРАТ "CBDC, или Зачем США понадобился цифровой доллар" отмечается: "В документах Белого дома указывается, что процесс перехода на CBDC может привести к стрессу и "непреднамеренным последствиям", но их суть не раскрывается. Дело может заключаться в том, что при выпуске "цифрового доллара" его стоимость будет выше бумажного, так как его ликвидность и скорость оборота выше в несколько раз. Поэтому "цифровой доллар" будет дороже обычного, и при конвертации ФРС может "сжечь" значительную часть денежной массы, а значит таким образом повлиять на инфляцию, что может быть сокрытием прямого дефолта США".



Возможен и более банальный сценарий перехода от старого доллара к цифровому. Этот переход будет оформлен как денежная реформа с жесткими условиями обмена старого доллара на цифровой. Все номинированные в долларах требования и обязательства Америки, которые были сформированы до реформы, будут подвергнуты строжайшей проверке. И многие из них, включая государственные долговые обязательства Америки, будут просто обнулены.



Сейчас НБК (Народный банк Китая) и БМР активно сотрудничают по теме CBDC. С обеих сторон просматривается интерес к теме. BIS уже организовал проект "mBridge", где 24 финансовые организации под юрисдикцией Монетарного управления Гонконга, Банка Таиланда, Института цифровых валют Народного банка Китая и Центрального банка ОАЭ объединились на единой блокчейн-платформе CBDC и провели ряд разноуровневых транзакций. Здесь ключевая роль принадлежит китайскому Центробанку. Проект признан успешным, он станет основой для разработки единой платформы CBDC в мировом масштабе. Если такая платформа будет создана, это будет очень чувствительный удар по американскому доллару – как обычному, так и цифровому. Источник - фонд стратегической культуры

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