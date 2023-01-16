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Энергокризис в Узбекистане создан изнутри, - Виктория Панфилова
00:37 17.01.2023

16.01.2023

Аномальные морозы вызвали коллапс в Центральной Азии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

центральная азия, аномальные морозы, энергокризис, узбекистан, энергетика Жители Узбекистана замерзают в неотапливаемых квартирах.
На Центрально-Азиатский регион обрушились аномальные холода. Во всех странах начались веерные отключения электроэнергии, подачи тепла в квартиры жителей. Особенно страдает Узбекистан, у которого не хватает собственного газа и электричества. Президент Шавкат Мирзиеев 16 января на совещании по вопросам энергокризиса устроил чиновникам выволочку, уволив мэра Ташкента Джахонгира Артыкходжаева и ряд чиновников энергетического сектора за неготовность к зиме. Эксперты считают, что переговоры с РФ о переброске газа и электроэнергии в Узбекистан и другие страны ЦА актуализируются.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сократит государственный визит в Сингапур, планировавшийся с 16 по 18 января, до одного дня из-за кризиса в энергетической и коммунальной сферах.

Это решение глава государства принял в ходе совещания, на котором обсуждались причины энергокризиса в стране. Он подчеркнул важность данного визита в связи с необходимостью изучения опыта в сфере борьбы с коррупцией и договоренностями о привлечении почти 5 млрд долл. сингапурских инвестиций для приватизации неэффективно работающих госпредприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Причиной энергокризиса узбекские чиновники назвали аномальные морозы, из-за которых пришлось снизить подачу газа населению и временно закрыть все газовые автозаправки. Жители остались не только без газа, но и без света, поскольку все узбекские ТЭЦ работают на газе, добыча которого резко снизилась. А значит, нет и подачи воды. Замерзают трубы, в квартирах холодно.

Восполнить недостающие объемы голубого топлива должен был соседний Туркменистан. Контракт между Ташкентом и Ашхабадом был подписан на 20 млн куб. м газа (см. "НГ" от 18.12.22). Но якобы из-за низких температур затруднена добыча газа, соответственно его экспорт в Узбекистан приостановлен. Кстати, на перебои с поставками электроэнергии и воды жалуются и жители Ашхабада. Пострадал и соседний Афганистан, в северные районы которого Ташкент экспортировал электроэнергию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев устроил чиновникам выволочку. По его словам, причиной сегодняшних проблем в Узбекистане, связанных с отключениями электроэнергии, газа и отопления на фоне морозов, является бессистемность работы и случаи хищения энергоресурсов. В частности, за прошедший месяц было выявлено 5 тыс. незаконных подключений к электросетям и 4500 – к газовым сетям. "Хокимы (главы. – "НГ") районов и руководители секторов, начальники предприятий электроснабжения и газоснабжения не знают, что в электрических газовых сетях произошли хищения?" – задал вопрос глава государства.

Выявление коррупции в нефтегазовой и энергетической отраслях, аж 192 факта за несколько месяцев, свидетельствует о том, что "система была подорвана изнутри". Чиновников, допустивших кризис, президент уволил. Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре приказал расследовать их деятельность и в случае нарушений закона привлечь к строгой ответственности.

Спасать ситуацию нужно сегодня. У Узбекистана есть соглашение с Казахстаном по развитию энергосектора. Договаривается Ташкент и с Москвой. Еще в конце ноября Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать газовый союз трех государств. Российская сторона готова начать поставки природного газа в реверсном режиме, через Казахстан по трубопроводу "Средняя Азия – Центр". Но ни Астана, ни Ташкент не готовы пойти на предложения Москвы, основным условием которой была передача газотранспортных систем Узбекистана и Казахстана "Газпрому". Российская сторона также предлагала уступить ей права экспорта газа в Китай. То есть "Газпром" хотел стать стороной соглашения вместо узбекской компании "УзГазТрейд". Как говорят источники издания gazeta.uz, близкие к переговорному процессу, точку ставить рано, стороны договорились о дополнительных встречах.

Параллельно решаются вопросы в электроэнергетике. Узбекистан, Казахстан и Киргизия будут совместно строить Камбар-Атинскую ГЭС. На днях министрами энергетики этих стран была подписана "дорожная карта". Электростанция должна стать крупнейшей в Киргизии, что позволит обеспечить электроэнергией страны Центральной Азии и стабилизировать водный баланс региона. По словам замминистра энергетики КР Мирлана Жакыпова, создано совместное предприятие, которое будет управлять гидроэнергетическим объектом после завершения строительства, 34% его акций будут принадлежать Киргизии. Казахстан и Узбекистан будут владеть 66%, каждая страна по 33%. Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 обойдется почти в 3 млрд долл.

Всемирный банк предоставил властям Таджикистана дополнительные 65 млн долл. на проект по строительству Рогунской ГЭС. В конце минувшего года таджикское правительство заявляло о планах привлечь дополнительные средства на реализацию проекта. Речь идет о 314 млн евро. Эта сумма будет привлечена не за счет ценных бумаг (евробондов), а с помощью кредитов с приемлемыми процентными ставками.

Отметим, с 2008 по 2021 год в Рогунскую ГЭС было вложено порядка 31 млрд сомони, или почти 3 млрд евро. Проект финансируется из таджикского госбюджета и за счет средств, вырученных из продажи акций и сертификатов акций гидроэлектростанции. Пока неизвестно, к каким странам или международным финансовым организациям Таджикистан планирует обратиться за кредитами. Инвестором может выступить Европейский инвестиционный банк, сообщил ресурс Авеста. В связи с этим Еврокомиссия обратилась к банку с просьбой стать "крупнейшим инвестором" проекта.

Власти стран региона также рассчитывают на развитие и строительство малых и средних ГЭС. Китайская компания China National HEAVY Machinery Corporation будет строить в Киргизии малую ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Договор был подписан на днях с Министерством финансов Киргизии. Всего в республике 19 малых ГЭС общей мощностью 54 МВт, и есть потенциал для строительства более 100 малых ГЭС, говорят в киргизском правительстве. В Узбекистане в предстоящие пять лет планируют построить 21 крупную ГЭС общей мощностью 740 МВт.

Источник - НГ
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