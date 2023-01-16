Эрдоган потребовал от Европы уважения. Турецкий лидер заговорил с союзниками по НАТО языком угроз

00:39 17.01.2023

16.01.2023

Геннадий Петров



Не забывать, что Турция нужна Западу, призвал Эрдоган своих союзников.

Гневное заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган по турецкому телевидению. В нем он пригрозил Швеции ухудшением отношений, если она не выдаст 130 человек, обвиняемых в Турции в терроризме. Кроме того, он дал понять, что Турция и в 2023 году может не ратифицировать договор о вступлении шведов и финнов в НАТО. Заявление турецкого лидера последовало за двумя знаковыми событиями. Курдские активисты провели шумную акцию в Стокгольме. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция в альянс в этом году так или иначе вступит.

На встрече с представителями молодежных организаций, которую транслировал телеканал TRT, Эрдоган обрушился на шведские власти. "Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции Рабочей партии Курдистана, и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речь о прекращении таких акций не идет", – сказал он. Эрдоган обвинил власти стран НАТО в неуважении к Турции. Претензии в потворстве Рабочей партии Курдистана у него есть не только к Швеции. Эрдоган обвинил Финляндию, Великобританию, Францию и Германию в нежелании должным образом сотрудничать с Анкарой по данному вопросу. Турецкий президент пригрозил, что если дело так пойдет дальше, то это приведет, как он выразился, "к дальнейшему росту напряженности" между Турцией и Швецией. К другим странам, упомянутым им, он пообещал "определить особое отношение".



В чем это будет проявляться, президент не сказал. Однако Эрдоган счел нужным напомнить, что у его страны в прошлом году установились особые контакты с Москвой. "Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Напротив, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и прежде", – сказал он. С его слов следует, что Запад не оценил должным образом роль Турции в заключении "зерновой сделки" – обеспечении беспрепятственных поставок через Черное море украинского и российского зерна. Возможно, таким образом он намекнул, что пересмотр отношений с Западом будет связан в том числе и с этими поставками.



Заявление Эрдогана стало реакцией на события 11 января в Стокгольме. У здания мэрии курдские активисты провели шумную демонстрацию, в которой приняли участие несколько сотен человек. Ее участники несли портреты лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Он отбывает срок в турецкой тюрьме. Кроме того, курдские активисты "повесили" чучело Эрдогана перед мэрией. Посол Швеции был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест и потребовали привлечь участников акции к суду. Следует добавить, что, согласно турецкому законодательству, подобные действия курдских активистов рассматриваются как уголовно наказуемое деяние – оскорбление президента страны.



Наконец, слова, а вернее сказать, угрозы Эрдогана можно считать своеобразным ответом Столтенбергу. В конце декабря в интервью шведскому телеканалу SVT 20 он заявил о том, что не считает процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО затянувшимся. Их присоединение к альянсу было одобрено на саммите в Мадриде еще летом 2022 года. Сейчас соответствующий договор не ратифицировали только две страны НАТО – Венгрия и Турция. Причем венгерский премьер Виктор Орбан в целом готов пойти на ратификацию, хотя порой и делает двусмысленные заявления на этот счет. По мнению Столтенберга, в 2023 году Швеция и Финляндия в НАТО вступят: потребуется лишь, как он выразился, "еще один раунд обсуждения". При этом генсек подтвердил, что вне зависимости от того, присоединятся ли обе страны к альянсу, его защита им гарантирована.



Следует заметить, что взаимодействие в области обороны между Швецией, Финляндией и НАТО в последнее время развивается быстрыми темпами. Стокгольм и Вашингтон сейчас в шаге от заключения соглашения об оборонном сотрудничестве. Об этом, в частности, сообщила пресс-служба правительства Швеции, отметившая, что данный документ будет регламентировать, помимо всего прочего, и присутствие американских войск на территории страны. Так Эрдогану просигнализировали, что шантажировать отказом в ратификации договора о вступлении Швеции в НАТО не получится.