Аркаим XXI век - концепция геостратегического усиления России и ее союзников

01:11 17.01.2023 доклад Изборского клуба под редакцией Виталия Аверьянова



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Коллектив авторов: Виталий Аверьянов, Вардан Багдасарян, Сергей Баранов, Александр Елисеев, Максим Калашников, Андрей Кобяков, Алексей Комогорцев, Владимир Можегов, Александр Проханов, Константин Черемных.



В докладе использованы экспертные материалы Сергея Батчикова, Сергея Величкина, Сергея Глазьева, Леонида Ивашова, Владимира Куликова, Сергея Магнитова, Петра Олексенко, Анатолия Отырбы, Сергея Писарева, Алексея Полянского.



ВВЕДЕНИЕ

1. СОЮЗ ТРЕХ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АБРИС

2. ПЕРЕЛОМ -2022. НАЛИЦО ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

3. ОСЬ СЕВЕР – ЮГ В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ОСЕЙ

4. И КНУТ, И ПРЯНИК. СТРАТЕГИЯ ЗАПАДА В ИРАНЕ И ИНДИИ

5. МАТЕРИКОВОЕ СОЗНАНИЕ: ПРОБУЖДЕНИЕ

6. ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕВРАЗИИ. ОБУЗДАТЬ ХАОС

7. КОРИДОР ЧЕРЕЗ КАСПИЙ

8. СИМБИОЗ ЕВРАЗИЙСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ТЕЗИСЫ К ОБРАЗУ БУДУЩЕГО

9. ПОЧЕМУ АРКАИМ? О СИМВОЛАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.

10. ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ? ПРИТЧА ДЛЯ ГЕОСТРАТЕГОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ



События 2022 года поставили перед Россией вопрос не о тактической, а о стратегической способности устоять в качестве суверенного субъекта в формирующемся новом раскладе мировых сил. Некоторые из ведшихся до этого геостратегических разработок приобретают не просто острую, а горячую, жизненно важную актуальность. Так, Изборский клуб много лет строил и развивал собственную повестку "Большой Евразии". Теперь жизнь догоняет самые смелые предположения и постановки вчера еще отдаленных целей, требуя реализации данной повестки без промедления.



Настоящий доклад призван обрисовать перспективы и трудности в деле огромной важности: интеграции Большой Евразии – сделать это, в первую очередь с точки зрения насущных нужд и ориентиров развития России как самостоятельной цивилизации. По нашему убеждению – и в этом квинтэссенция настоящего доклада – предстоит решить сложную задачу: проложить путь между Сциллой и Харибдой двух мощных полюсов-гегемонов, трансатлантического и китайского, исхитриться, уходя из положения зависимости от одного из них, не попасть в зависимость от другого.



Выход из сложившегося положения у России есть: он – в формировании Большого евразийского содружества совместно с другими амбициозными странами, которых также не устраивает статус сателлита при том или ином мировом центре могущества. В этом содружестве приоритетными партнерами России могли бы стать Индия и та часть исламского мира, которая стремится к независимому развитию, в первую очередь это касается Ирана. Такое содружество должно быть принципиально равноправным и открытым для других участников, согласных принять его правила.



Вопрос о формировании стратегического союза держав в Евразии – это не ситуационный, не конъюнктурный вопрос, это кардинальный краеугольный вопрос, к решению которого России следовало бы подойти гораздо раньше. Однако, инерция логики встраивания России в западную мир-систему мешала этому. Лишь в последние годы в отношениях с Китаем Россия стала отказываться от такой устаревшей логики. Но в отношениях с комплементарными по отношению к России державами на южном направлении изменения происходили крайне медленно. Процесс объективно полезного для России, а теперь уже и насущно необходимого масштабного сближения с "Югом" долго тормозился влиятельными силами в российских элитах. В результате геостратегический "разворот на Юго-Восток" происходит с огромным запозданием – только теперь, в авральном режиме, в условиях военного времени и резко обострившихся угроз национальной безопасности.



Для современной России, для ее выживания, ее суверенитета недостаточно той формы евразийской интеграции, которая на сегодняшний день реализуется в форматах ЕвразЭС, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества а также в форматах двусторонних соглашений и партнерств. Обстоятельства глобальной политики, глобального кризиса, раскола в мировых элитах и среди ведущих держав таковы, что мы оказались в некоторой критической точке, связанной с крайне опасным растягиванием России по оси Запад – Восток, когда наша экономика, технологическая сфера и прочность социальных структур становятся заложниками в противостоянии двух полюсов.



В последнее десятилетие Россия все более уверенно подтверждала свой новый выбор: быть союзником для Китая, тогда как для Запада оставаться надежным поставщиком в первую очередь сырьевых ресурсов, но уже не в качестве союзника или сателлита. Выбор этот был трудным для руководства страны и он не разделялся значительной частью олигархических и корпоративных элит России, завязанных на Запад. Объективные обстоятельства все больше подталкивали к такому "развороту на Восток", и он начал осуществляться.



В сложившейся конкретно-исторической ситуации Китай – крайне важный союзник для России, в ситуации 2022-2023 гг. он выступает едва ли не как безальтернативная сила, позволяющая России сохранять лицо и независимый курс. Поддержка России со стороны Китая нелинейна и неодномерна. В ней есть и глубинный стратегический инстинкт, и прагматическая, и этическая составляющие. В каком-то смысле имеет место возвращение морального долга – ведь именно русский народ (в широком смысле слова), существовавший тогда в формате "советского народа", оказал всемерную поддержку Китайской народной республике в годы ее становления, помог обрести ей подлинную независимость, предоставил ей военную, материальную помощь, а также дал ей образцы идеологической и социально-политической организации [1]. Многие в Китае воспринимают сегодняшнюю поддержку России именно в таком свете.



Нельзя отрицать и того, что для Китая союз с Россией выгоден во всех смыслах, – и в прагматическом, и в перспективно геостратегическом. Что же касается глубинных сущностных интересов России, ее исторической судьбы – то смена гегемона с западного на восточный, смена зависимости с долларовой на юаневую не может быть для нее приемлемой. Качание на маятнике с запада на восток означало бы лишь узаконивание несамостоятельности, подчиненного положения, диктующего обреченность на тот демографический и экономический регресс, который происходил в постсоветский период.



Дальнейший регресс, так или иначе, в той или иной мере, ведет к утрате Россией суверенитета. Россия обладает самыми большими в мире разведанными резервами природных ресурсов, включая не только запасы топлива и металлов, но и чистый воздух, чистую воду, леса, плодородные почвы, богатые морские шельфы, а помимо всего – бескрайние просторы Арктики. Не сумев утвердить собственную геостратегическую субъектность, сжимаясь демографически и экономически так же как она сжималась в последние 30 с лишним лет, Россия не сможет удержать эти пространства и ресурсы. Если раньше желательность построения оси Север – Юг можно было обсуждать теоретически, проектировать его как благоприятный сценарий – то теперь этот вопрос становится требованием времени.



Взглянем на особенности картографии. Мы увидим: каждая цивилизация стремится изобразить себя на ключевой позиции в мировом раскладе сил. На картах стран Запада экватор смещен в их нижнюю половину, что делает размеры Северной Америки и Евразии непропорционально большими по отношению к размерам Южной Америки, Африки и Австралии. Центральная вертикальная ось на европейских картах прочерчена через Лондон, а на американских – по центральному меридиану, проходящему через США. Океаны символизируют возможности торговых коммуникаций, через Атлантику шло приращение Европы. Россия же, напротив, грозит Западу своей огромностью, как бы нависая в своих устремлениях над Европой. На американских картах Россия словно окружает их континент с обеих сторон (в то же время она и "расчленена" на западную и восточную части, оказываясь как будто крайней "периферией" планетарного мироустройства.)



На китайский картах Китай также расположен по центральной вертикальной оси диспозиции, при этом Китай и США, расположенные симметрично, по обеим сторонам Тихого океана, представляют собой полярности в противоборстве за контроль над его водами, что должно, в конце концов, дать одному из них мировое доминирование. Север для Китая - это Россия, запад – Индия, восток – США. Имея такой геополитический расклад, Китай тактически балансирует в альянсах с разными сторонами. Например, он может заключать в разные моменты истории союз с Севером против Востока, или наоборот.



Центральная вертикальная ось для России на мировой карте проходит через Москву. Отсюда видение нахождения российской цивилизации на пространстве между Западом и Востоком. Запад – это Европа, Восток – Китай и Япония. Такое видение шло еще со времен Средневековья. Исторически приходилось делать выбор между Западом и Востоком. В одних случаях выбор делался в пользу Востока, как при Александре Невском, в других – Запада, как при Петре I. (Любопытно, что при этом Петр I был горячим почитателем Александра Невского и так же как он дал решительный военный отпор Западу в лице шведов.)



Знаковый фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", снятый в 1938 году, не случайно проводил соответствующие исторические параллели, развивая тему - "Русь между двух огней". Главный фронт для России, конечно, всегда был западный. В западной части России находились ее столицы, инфраструктуры, демографические ресурсы. Но в любом случае мышление по оси Запад – Восток имело характер устойчивой ментальной парадигмы.



Если же посмотреть на геостратегию России иначе, по оси Север – Юг, она оказывается уже не роскошным призом в борьбе между Западом и Востоком, не обслуживающим их нужды транзитным пространством, не каким-то промежутком или гибридом разных начал истории, а самостоятельным геополитическим полюсом – цивилизацией скорее Севера, нежели Востока или Запада. (Кстати говоря, именно так: гиперборейским народом, народом севера называли в Средние века Московское государство православные греки.)



Такого рода переориентация не означает, что можно снять с повестки западное и восточное направления. Борьба с Западом никуда не уйдет. Альянс РФ и КНР на платформе противостояния с Западом стратегически необходим для обеих сторон. Однако уход от прежних географических стереотипов способен выявить новые горизонты. Население Российской Федерации сегодня составляет только 1,83% от мирового населения. Удельный вес ВВП России в мире по паритету покупательной способности – 3,07 % (согласно базе данных МВФ), а по номиналу – вообще 1,7%. Для длительного противостояния с коллективным Западом таких ресурсов явно недостаточно. Но даже если это противостояние почему-либо прекратится – надежные и равноправные союзы с другими державами объективно полезны России, сообщали бы ей запас прочности.



На фоне Китая и других основных мировых игроков мы становимся легковесами. Нам нужны центры притяжения, опираясь на которые, но не замыкаясь до конца на каком-либо одном, мы могли бы выстраивать свои орбиты международного взаимодействия, своего рода многоугольники. Согласно классической геополитике, государства оказываются неуязвимыми, если достигают естественных пределов своего расширения, то есть доходят до побережья океанов и закрепляются там. Получив гарантированный выход к Индийскому океану, Россия будет геополитически неуязвима для своих противников. В свое время к Балтийскому и Черному морям Россия прорывалась большой кровью, используя военную силу. К Северному Ледовитому и Тихому океанам Россия проложила путь через мирную в основном колонизацию необжитых суровых пространств. Перспективы достижения естественных пределов на Севере и на Востоке достигнуты. Достижение естественных пределов на западном направлении остается нереальным. Даже имея выход к западным морям, Россия потенциально может быть заперта в них посредством блокирования проливов. В сложившихся непростых условиях начала XXI века для России открывается захватывающая перспектива выйти в акваторию Индийского океана [2].



Предыстория оси Север – Юг древняя, фактически этот вектор является ровесником самой исторической России, которая как цивилизация первоначально и складывалась по нему – вокруг речных бассейнов Днепра, Дона, Волги и северных русских рек, формируя общеизвестный из курса отечественной истории "путь из варяг в греки". С тех пор Россия постоянно и упорно развивала этот вектор, интуитивно строила его как альтернативу западно-восточной конфигурации мировой истории (система волоков, речных каналов, увязывавших страну в единое транспортное целое, наконец, система сталинских каналов, превративших Москву в "порт пяти морей"). Создание дальневосточной, сибирской, арктической инфраструктуры, включая Транссибирскую магистраль, КВЖД, БАМ, Северный морской путь, никак этому не противоречило и не противоречит до сих пор.



Особенность исторического момента такова, что теперь это важно не только в отдаленной стратегической перспективе, но и в плане решения текущих задач. России сегодня категорически нельзя делать ставку на существование только в рамках оси Запад – Восток. Выстраивание других осей – дело первостепенной важности. Создание таких осей вполне реалистично, в нем нет ничего невозможного, более того, можно даже утверждать, что XXI век предназначен для строительства альтернативных осей и конфигураций. Нам предстоит вместе с нашими союзниками по Большой Евразии строить качественно новый Очаг Развития, став тем самым независимыми, опираясь на вновь создаваемые финансовые центры и международные институты – на собственную, более справедливую, систему международных отношений. Есть немало признаков того, что это отлично понимают и в Китае. Понимают это и на Западе, где высказывают на сей счет опасения, поскольку видят в этом предпосылки конца западной гегемонии и окончательного исчерпания модели однополярного мира.



Вместе с тем сейчас остро стоит вопрос уже не о сохранении однополярного мира, а о другой альтернативе: утвердится ли мир биполярный с двумя мощными центрами по оси Восток – Запад, либо сложится мир многополярный, многоцентричный, в котором установится баланс нескольких осей, нескольких макрорегионов. Во втором случае это будет многоглавый мир, состоящий из геостратегических систем обладающих каждая своей мир-экономикой, – систем не изолированных друг от друга, но при этом самодостаточных и наделенных всем спектром свойств цивилизационного суверенитета. Это такой набор признаков как: свой ВПК, гарантирующий военную самодостаточность, свой научно-технологический комплекс, своя финансовая система, эмитирующая макрорегиональную валюту, собственные информационные платформы, обслуживающие систему управления и экономического взаимодействия, собственная система стандартов (технологических, санитарных, информационных и пр.), принципов и правил (в области финансов, торговли, рынка труда и пр.), обеспечивающих единство экономического пространства, а также собственный рынок, по емкости способный обеспечивать все вышеперечисленное, включая гарантированный рынок сбыта для основной промышленной продукции. Оказывается, что весь этот спектр свойств может быть сейчас только у совокупного Запада и Китая. Всем же остальным державам (включая стремительно растущую Индию и демографически угасающую Россию) в одиночку до такого суверенитета далеко. Из чего следует императив создания прочных союзнических конструкций. Содружество трех держав, о котором мы ведем речь в нашем докладе, как раз способно сформировать, за счет их взаимодополнения, достаточно полную модель цивилизацинного суверенитета.



Китай как субъект и предъявитель глубинных цивилизационных ценностей, то, как он покажет себя в XXI веке, в эпоху своего максимального могущества – представляет для всех остальных, а может быть отчасти и для самого себя, определенную загадку и открытый вопрос. С нашей точки зрения, Китай имеет все шансы войти в оркестр сил гармонизирующих Евразию – как самый значимый игрок этого оркестра. Для этого ему нужно будет взять за основу геостратегии не подчинение России и Ирана своему подавляющему влиянию, а предоставление им свободы маневра в том, что касается построения Транскаспийской оси. В этом для Китая и ключ к гармонизации его отношений с Индией настолько, насколько такая гармонизация в принципе возможна.



Важно понимать, что антикитайские настроения и слухи, подозрения и скепсис по отношению к КНР и китайцам сегодня в России сеют чаще всего скрытые прозападные акторы. Наш альянс с Китаем страшит Запад. В то же время Запад попытается разыграть опасность этого союза в глазах других держав, для того чтобы не допустить формирования столь необходимой для гармонизации и последующего восхождения Большой Евразии Транскаспийской оси.



В уже идущей мировой гибридной войне у Китая есть выбор из двух альтернатив:



1. Запад, являющийся непримиримым соперником для Китая, сумеет полностью перетянуть на свою сторону другого исторического соперника Китая – Индию. Это жесткий сценарий для Китая, в результате которого мегапроект "Пояса и Пути" будет с большой долей вероятности сорван.



2. Западу не удастся заполучить Индию в последовательные союзники по военной антикитайской коалиции, Индия сохранит сбалансированную внешнюю политику, останется партнером для всех – как раз при таком раскладе и сложится многоглавый, многополюсный порядок. Ось Восток – Запад на проектируемых участках китайского "Пояса и Пути" сможет работать, способствуя диверсификации китайской внешней торговли и перекрестных инвестиций, в том числе с Западной Европой. При этом, наряду с этой осью сформируются и другие евразийские оси, независимые от "Пояса и Пути". Самой главной из этих осей станет транскаспийская ось Север – Юг, в которую помимо Индии войдут как необходимые и равноправные участники Россия и Иран, а также войдут в нее и другие державы. Таким образом, Китаю придется делить гегемонию в Евразии с этим – третьим – мировым центром. Но за счет этого КНР не окажется в борьбе с Западом один на один, не получит в лице Индии или России силу, умножающую хаос, порождаемый противостоянием Востока и Запада. Иными словами, стратегически Китай выиграет, продолжая свой рост и при этом уклоняясь от прямой схватки с Западом, исход которой не предрешен.



При втором сценарии никто из крупных мировых держав не станет жертвой геостратегической перекройки мира, каждый останется при своем. Это будет мир нескольких средоточий силы, в конечном счете благотворно, за счет конкуренции и динамично меняющихся взаимосвязей, влияющих на развитие друг друга, и в то же время ограничивающих чрезмерные амбиции друг друга. Законом и нормой в этом мире станет не битва за существование, не игра на выбывание, а совместный рост многообразной человеческой цивилизации, относительно мирное соревнование. Последний тезис – это то, что отвечает глубинным интересам и духовным предпочтениям Индии, России и Ирана.



Именно такое видение будущности Евразии озвучил в своем недавнем выступлении на Валдайском форуме 27 октября 2022 года президент Путин: "Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках "Одного пояса, одного пути", планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортного коридора "Север–Юг" и другие, многие другие проекты в этой части мира, уверен, – это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, конечно, если они осуществляются странами-соседями в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния".



Авторы настоящего доклада являются сторонниками российского союза с Китаем или роста взаимодействия с ним. В обозримой перспективе в интересах и России, и Китая лишь наращивать это сотрудничество. Сегодня в условиях небывалых санкций против России "Сила Сибири", китайские заказы в адрес российской промышленности и сырьевому сектору, китайский "параллельный импорт" позволяют нам сохранить стабильную экономику, не рухнуть в депрессию. Вместе с тем грань, которая отделяет сотрудничество от зависимости – иногда бывает тонкой.



Исторически беспрецедентный рост нашей кооперации с Китаем выглядит тем более грандиозным, что происходил он до недавнего времени на фоне крайне слабого взаимодействия с теми же Индией и Ираном. Эта несообразность начала исправляться понемногу лишь в самые последние годы, но явно недостаточными темпами. Данный дисбаланс, торговый, финансовый, инвестиционный, связанный с безопасностью, совместным развитием технологий и науки, требует оперативных, решительных мер по его исправлению. Нам необходим не только поворот на Восток, но и более энергичный, последовательный, решительный поворот на Юг, в том числе и к другим странам бассейна Индийского океана, африканскому континенту, Индокитаю, странам Юго-Восточной Азии.



При всем при том наращивание взаимодействия России с Китаем является до сих пор недостаточным, недооформленным, только в 2023 году имеются шансы вывести его на уровень развернутый, полномасштабный. Это наращивание взаимодействия является жестким императивом для современной России с прицелом на долгое будущее, его необходимо продолжать по всем направлениям, включая строительство инфраструктуры, совместных предприятий, инвестиций и просто увеличения объемов торговли.



Мы говорим не о том, что здесь необходимо какое-то торможение или снижение темпов, а о другом: темпы строительства оси Север – Юг должны быть еще выше, а цели и амбиции еще более заостренными. Слишком велика и противоестественна, с точки зрения российских коренных интересов, была эта диспропорция на южном направлении по сравнению с западным и восточным, соответственно и слишком велико накопившееся здесь геостратегическое отставание. Как мы покажем в своем докладе, это положение глубоко неадекватно потенциалу, который объективно присущ возможной оси Север – Юг. На этом направлении нас ждут невидимые на первый взгляд, но очень значимые исторически нераспечатанные резервы развития. И заинтересованными в этом окажется большинство стран Евразии, да и представители других континентов.



Полный текст

https://zavtra.ru/blogs/arkaim_xxi_vek_-_kontceptciya_geostrategicheskogo_usileniya_rossii_i_ee_soyuznikov Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673907060





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