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|Каспийское море замерзло
01:18 17.01.2023
Опубликовано видео частично замерзшего Каспийского моря
Антон Антонов
В результате аномальных холодов Каспийское море частично замерзло, сообщают информационные агентства.
Пользователи соцсетей, которые живут рядом с морем, пишут, что еще не видели ничего подобного. "Аномальные холода сковали берег толстым слоем льда", – сообщает "Sputnik Казахстан" в Telegram.
Указывается, что кадры замерзшего Каспия опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram.
Напомним, суровая зима в Казахстане, стране с резко континентальным климатом, выявила проблему дефицита электроэнергии. В столице Узбекистана Ташкенте из-за мороза начали бесплатно раздавать плов. В Центральной России температура опускалась ниже 30 градусов, а в Якутии – ниже 60.