 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киев ожидает "революция вдов"? - СП
08:46 17.01.2023

Кто возглавит "революцию вдов"? "Стена плача" в Киеве активно пополняется каждый день
Укро-эксперты ожидают массовых беспорядков в стране из-за огромных неучтенных потерь ВСУ в Соледаре и Артемовске

Александр Ситников
17.01.23

Кто возглавит "революцию вдов"? "Стена плача" в Киеве активно пополняется каждый день

В укрнете набирает популярность видео с так называемого "майдана вдов", который состоялся 14 января в Киеве и который, как пишут укро-правдорубы, пока ничем не закончился.

Из укроСМИ, пожалуй, только интернет-ресурс "Мрiя" ("Мечта") кратко сообщил об этом событии: "В Киеве прошел майдан вдов. Женщины и дети ехали со всей Украины. Они требовали обмена всех на всех, а также оперативной информации о статусе своих близких - „погиб, пропал без вести или находится в плену". Никто из власти с протестантами не стал общаться, а СМИ получили приказ не освещать марш вдов".

Зато в самостийной телеграм-тусовке дали развернутый анализ произошедшему. Один из блогеров написал: "Стена плача за последний месяц пополнилась еще несколькими тысячами „потеряшек" (так в неньке называют пропавших без вести) из Соледара и Бахмута". Он также рассказал, что подобные демонстрации состоялись в Одессе, Львове и Черкассах.

Конечно, до реальных протестов еще далеко, но проблема нарастает быстро, и Зе-команде становится все труднее ее замалчивать. Ранее чинуши из Минобороны неньки приказывали родственникам "потеряшек" не делиться ни с кем о судьбе пропавших, иначе не видать им выплат за погибших. До разгрома ВСУ в Соледаре эта схема работала, но сейчас громадянки и впрямь доведены до отчаяния, в том числе бедственным положением семей.

Источник в Минфине бандерштата на условиях анонимности нашептал в ушко известному укро-правдорубу, что в казне на всех "двухсотых" грошей нема. Именно поэтому "отцам-командирам" предписано записывать убитых "героїв" в пропавших без вести и бросать трупы на поле боя. Более того, многих "мобиков" на "передке" не сразу ставят на учет части, что позволяет потом заявить, мол, "их тут не было".

А еще "майдан вдов" разрушает лубочную картинку под названием "одна страна". Дело в том, что в Киев в основном приехали западенки - родственники укро-солдат из львовской 24 ОМБр. Начали они, естественно, с воплей - почему их мужья должны страдать, так как им лично "Донбасс на фиг не нужен". Типа, пусть донеччани сами воюют со своей "русней, совками и ватой".

По оценке наблюдателей, с каждым разом "майдан вдов" становится все более и более агрессивным. Появляются файеры, лозунги звучат все радикальнее… По той информации, которая просачивается с Банковой через инсайдеров в самостийное телеграм-сообщество, Зе-команда дала указание СБУ жестко пресекать любые публикации и уж тем более журналистские расследования по этой теме.

В отличие от прошлых "майданов вдов", на этот раз не было организаторов, которых вычисляли и запугивали СБУшники. Западенки дружно поехали в Киев после видео о сотнях трупов ВСУшников в Соледаре. Естественно, начались "бабские" обсуждения, в которых многие громадянки заявили, что Зеленский - "козел". Дескать, при Порошенко с его Минском-2 и близко такого не было. "Шоколадный зайчик", с одной стороны, не выполнял это соглашение, но с другой - не доводил ситуацию до ультиматума из Москвы о прекращении военной акции против ЛНР/ДНР.

Как пишет известный в неньке блогер, комментируя "майдан вдов", "Грузия с 2008 года - живой пример того, что худой мир лучше хорошей войны. Тем не менее Зеленский в погоне за Донецком и Севастополем готов допустить уничтожение всего и всех между Мариуполем и Львовом".

Зе-команда, само собой, начинает обвинять Порошенко в организации "майдана вдов", однако вряд ли Петя пошел бы против Белого дома, курирующего проект "Анти-Россия". Просто пример Сакартвело "колет глаза" Зеленскому.

"Иногда хочется, чтобы на Украине хоть недельку поруководили власти Грузии". Эти мысли все чаще посещают громадян и громадянок после начатой очередной волны "могилизации". Дошло до того, что, например, в Голосеевском районе Киева, в подъездах некоторых жилых домов, начали размещать закон о мобилизации и Приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

Нарастающее недовольство Зе-командой, в том числе в формате "майдана вдов", естественно, видят американцы. Янки прекрасно знают, что если антивоенные протесты в незалежной неизбежны, то их должен возглавить "свой сукин сын". И тут-то пришла любопытная информация, что Арестович дважды встречался с послом США на Украине и обсуждали они будущие политические планы "верховного говоруна".

После этого, мало того, что Люся фактически обвинил ВСУшников во взрыве подъезда жилого дома в экс-Днепропетровске, так еще он стал "захисником" русни в неньке. Типа, он даже не скрывает, что общается со своими детьми дома на русском языке. Другого за это как минимум бросили бы в "подвал" СБУ.

"Если у вас есть сомнение в том, что заявления Арестовича по Днепру (взрыву) были согласованы с офисом президента, то посмотрите это видео, в котором озвучены нарративы под будущий политический проект на Юго-Востоке Украины. Банковой не нужен Бойко или Левочкин, они хотят завести туда свою политическую силу, которая подберет электорат ОПЗЖ", - написал известный укро-правдоруб и привел соответствующий ролик.

Как ни крути, а янки работают профессионально и активно просчитывают варианты с поражением ВСУ. Как только станет понятно, что укровермахт вот-вот рухнет, сразу с "майдана вдов" начнутся мощные антивоенные протесты в неньке, которые возглавит якобы "русский" Арестович, готовый на компромисс с Москвой. Естественно, Люся пообещает все, лишь бы русская армия не дошла до Львова. Конечно, с позиции сегодняшнего дня это кажется маловероятным, но многоопытный Зе-Геббельс не тот человек, чтобы так "глупо подставляться" с заявами о русском языке.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673934360


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