Россия отдает Индии снабжение Европы нефтепродуктами

08:50 17.01.2023

Эмбарго на бензин, мазут и дизель из РФ перевернет европейский топливный рынок

Ольга Соловьева

16.01.23



Индия наращивает экспорт продукции нефтеперерабатывающих заводов в Европу.

Санкционное давление Запада на российский нефтяной экспорт привело к существенным изменениям: сырая нефть РФ продается вдвое дешевле мировых аналогов, а производство экспортных нефтепродуктов фактически переносится из России в Индию. С начала февраля российские нефтяники потеряют европейский рынок дизельного топлива в объеме около 600 тыс. барр. в сутки. После вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты основным поставщиком переработанной нефти из РФ в Европу станет Индия. В связи с такими изменениями можно ожидать сокращения добычи и переработки нефти на территории России, считают эксперты.



В понедельник Минфин РФ объявил, что средняя цена на нефть Urals с 15 декабря по 14 января составила 46,82 долл. за баррель. При этом средняя цена сорта Brent за тот же период была около 81,5 долл. Таким образом, разрыв достиг 35 долл., или 43%. За предыдущий период мониторинга, с 15 ноября по 14 декабря, дисконт оценивался примерно в 32%. На фоне рекордного дисконта с февраля снизится и экспортная пошлина на российскую нефть до 12,8 долл., что станет минимумом за последние 2,5 года. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российская нефть марки Urals продавалась по цене около 37,8 долл. за баррель.



Предыдущие месяцы дисконт на российский сорт нефти Urals постепенно нарастал. По данным ведомства Антона Силуанова, в октябре скидка на российскую нефть достигала 24%, а в ноябре – почти 27% (см. "НГ" от 15.01.23). Многие эксперты считают, что текущий уровень цен уже близок к критическому для бюджета уровню.



С 5 декабря 2022 года европейским компаниям запрещено покупать российскую нефть. Россия переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы России от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если нефть не продается по установленному потолку в 60 долл. за баррель. Россия запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие потолка. Сами власти надеются, что дисконт "со временем уменьшится". Но к февралю ситуация, вероятно, ухудшится: ведь с 5 февраля вступает в силу европейское эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ.



После введения эмбарго на российские нефтепродукты Евросоюзу предстоит каким-то образом замещать 600 тыс. барр. дизельного топлива в день. Эти ограничения приведут к значительному изменению маршрутов глобальных потоков дизельного топлива, пишет агентство Bloomberg. Замена более 0,5 млн барр. в сутки российского дизельного топлива станет огромной логистической проблемой, предупреждает компания Oilytics. В компании Energy Aspects полагают, что эмбарго приведет к тому, что сама РФ сможет перенаправить только треть поставок дизельного топлива, а остальную переработку придется остановить.



Эксперты предполагают, что новые покупатели российской нефти перенаправят свои экспортные потоки нефтепродуктов обратно в Европу. И главным кандидатом на увеличение экспорта нефтепродуктов в Европу становится Индия. По данным аналитической компании Vortexa, Россия остается крупнейшим экспортером нефти в Индию уже третий месяц подряд. По итогам декабря РФ поставила в Индию на 24% больше сырой нефти, чем месяцем ранее, или около 1,17 млн барр. в сутки. Основными ее покупателями стали частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Для сравнения: год назад, в декабре 2021-го, Индия импортировала из РФ всего 36 тыс. барр. в сутки против 1 млн из Ирака и чуть менее 1 млн из Саудовской Аравии.



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Индийские НПЗ готовы перерабатывать

сырье и из РФ. Фото ReutersЭкспортные поставки дизельного топлива из Индии уже увеличиваются. "Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива означает, что для его изготовления перерабатывается нефть из РФ, а после этого продукт продается в ЕС", – считают в агентстве. И этот процесс формально не нарушает санкции ЕС, однако говорит об их неэффективности. "Сырье будет транспортироваться на тысячи километров дальше обычного, а затем возвращаться обратно", – указывает Bloomberg. В агентстве не исключают появления и "более сомнительных практик" вроде переоформления грузов или смешивания топлива с нефтепродуктами нероссийского происхождения. К поставкам топлива в ЕС будут подключаться и китайцы.

Индийские власти ранее отчитывались о росте экспорта. В Минторговли Индии сообщали, что страна по итогам года экспортировала товаров на 263 млрд долл., что на 12,5% больше значений прошлого года. При этом поставки нефтепродуктов за год увеличились на колоссальные 70%, достигнув 158,5 млрд долл. Отдельно отмечалось, что среди стран – получателей углеводородов из Индии на первое место по итогам года неожиданно вышли Нидерланды. Экспорт туда составил 10,4 млрд долл. против 5,7 млрд годом ранее. Второе и третье места заняли Бразилия и Индонезия соответственно.



Евростат сообщает, что, к примеру, доля российских нефтепродуктов в поставках ЕС в первом квартале 2022 года составляла почти 26%, а к третьему – снизилась до 14,4%. При этом доля прочих стран (кроме США, Ливии, Нигерии, Казахстана, Норвегии, Великобритании, Ирака и Саудовской Аравии) в поставках нефтепродуктов в первом квартале 2022 года составляла 15%, а к третьму кварталу увеличилась до 24%.



Эксперты "НГ" отмечают: И Индия, и Китай постепенно наращивают экспорт нефтепродуктов, особенно дизеля, в ЕС. "И вероятность того, что экспорт топлива, вырабатываемого из российского нефтяного сырья, будет увеличиваться, велика", – рассуждает начальник управления аналитических исследований "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Он полагает, что такая схема комфортна как потребителям, инициировавшим санкции, так и всем остальным участникам цепочки.



"И в Индии, и в Китае последние годы проводилось довольно активно нефтехимическое строительство, вводились новые мощности, причем не только под нефтехимию, но и под первичную переработку, что дает возможность для увеличения экспорта", – сообщает эксперт.



Аналитик "Финам" Александр Потавин считает, что с 5 февраля под запретом может оказаться около 57% экспорта российских нефтепродуктов. "Это означает, что некоторые НПЗ РФ, которые выпускали все объемы этого сырья, начнут испытывать проблемы со сбытом. Значит, речь идет о сокращении производства. А это сигнал местным нефтяникам о сокращении добычи", – подчеркивает он. "Импорт нефти из России в Индию в ноябре 2022 года составил около 1,3 млн барр. в сутки, в первой половине января объемы импорта установили новый рекорд – 1,7 млн барр. Схожая ситуация была и по Китаю. Закупая российскую и иранскую нефть задешево, китайские и индийские НПЗ перерабатывают ее и отправляют в Европу. В итоге вся маржа от нефтепереработки остается в Индии или Китае, а Россия вынуждена будет гнать им сырую нефть задешево", – полагает аналитик.



"России придется заполнять освободившиеся ниши, менять структуру экспорта в пользу сырой нефти и сокращать переработку (и, вероятно, добычу). Например, увеличить экспорт сырой нефти туда, где еще есть свободные мощности НПЗ. Опять же в Индию, а также на Ближний Восток", – рассуждает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.



16/01/23