Уволенному мэру Ташкента Артыкходжаеву не дали улететь с семьей в Турцию. Будут "закрывать"?

09:20 17.01.2023

Джахонгир Артыкходжаев мог быть задержан при попытке вылететь из Узбекистана

Бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев мог быть задержан в аэропорту Ташкента при попытке вылететь в Турцию вместе с семьей.



Правоохранительные органы Узбекистана могли задержать бывшего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в международном аэропорту Ташкента, сообщил "Газете.uz" источник.



Сообщается, что экс-хоким вместе с семьей был зарегистрирован на рейс HY 271 авиакомпании Uzbekistan Airways, который вылетел в турецкий Стамбул с задержкой. Рейс был запланирован на 16 января в 7:40.



В понедельник на совещании президент Шавкат Мирзиеев сообщил об отставке хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. "Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его", - отметил глава государства.